24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/10/2020
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:08
|07:34
|13:17
|16:21
|18:51
|20:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مليلية ترصد 121 إصابة جديدة بكورونا في يوم
- هذه تفاصيل إصابة ثمانية خطباء بـ"الفيروس" في سيدي سليمان
- إعادة فتح سوق تادلة
- الأمن يحبط عملية تهريب دولي للمخدرات بكلميم
- تدابير قضائية تلاحق قبرص ومالطا حول التجنيس
البوليساريو تستفز القوات المسلحة الملكية في منطقة "امهيريز" العازلة (5.00)
بروفيسور مغربي يتشبث بنجاعة "الكلوروكين" في معالجة "كوفيد-19" (5.00)
- "ضريبة التضامن".. بنشعبون يبرز فئة المساهمين بنصف يوم من العمل - (175)
- البوليساريو تستفز القوات المسلحة الملكية في منطقة "امهيريز" العازلة - (118)
- عصيد يتهم "التيارات الوهابية" بإبعاد أبناء الجالية عن تعلّم الأمازيغية - (92)
- "بيجيدي" يتهم لشكر بمحاولة تقزيم "المصباح" في انتخابات 2021 - (82)
- الهجمات الإرهابية تضع المسلمين بفرنسا أمام رهان "قيم الجمهورية" - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ندوة حول الرئاسيات الأمريكية
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:05