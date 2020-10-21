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الرئيسية | صوت وصورة | أمطار عاصفية بطنجة

أمطار عاصفية بطنجة

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 00:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - simo الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 01:00
“اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به”
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2 - Brahim Florida usa الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 01:23
الله على جمال مدينة طنجة مدينة رائعة جدا و عصرية جدا كل الفصول تكون في وقتها كم تمنيت أعمل فيها مشروع وأستقر فيها ياسلام على هواها النقي وناسها الطيبين الرائعين
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