24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/10/2020
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:08
|07:34
|13:17
|16:21
|18:51
|20:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مليلية ترصد 121 إصابة جديدة بكورونا في يوم
- هذه تفاصيل إصابة ثمانية خطباء بـ"الفيروس" في سيدي سليمان
- إعادة فتح سوق تادلة
- الأمن يحبط عملية تهريب دولي للمخدرات بكلميم
- تدابير قضائية تلاحق قبرص ومالطا حول التجنيس
البوليساريو تستفز القوات المسلحة الملكية في منطقة "امهيريز" العازلة (5.00)
- "ضريبة التضامن".. بنشعبون يبرز فئة المساهمين بنصف يوم من العمل - (175)
- البوليساريو تستفز القوات المسلحة الملكية في منطقة "امهيريز" العازلة - (118)
- عصيد يتهم "التيارات الوهابية" بإبعاد أبناء الجالية عن تعلّم الأمازيغية - (92)
- "بيجيدي" يتهم لشكر بمحاولة تقزيم "المصباح" في انتخابات 2021 - (82)
- الهجمات الإرهابية تضع المسلمين بفرنسا أمام رهان "قيم الجمهورية" - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمطار عاصفية بطنجة
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 00:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - simo الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 01:00
“اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به”
2 - Brahim Florida usa الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 01:23
الله على جمال مدينة طنجة مدينة رائعة جدا و عصرية جدا كل الفصول تكون في وقتها كم تمنيت أعمل فيها مشروع وأستقر فيها ياسلام على هواها النقي وناسها الطيبين الرائعين
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2