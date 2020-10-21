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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | شهر الغضب

شهر الغضب

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 14:56

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - slimani الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 16:19
نطلب بقوة من نقابة UMT و الجمعيات الوطنية و أحزاب اليسار الوطني بالقيام بأحتجاجات شعبية لمنع شرعنة مهزلة قانون أضراب التي تهدف لتحويل صاحب الشركة لشخص يتفرعن عن موظفيه و يشغلهم بأجرة ضعيفة مهينة للكرامة و أيضا لطرد العمال لأتفه الأسباب غير مبررة و ربما لتشغيل العمال بدون عقدة لأنه مع جماعة الأخوان يمكن فأي لحظة توقع قرارات لاشعبية و لا أجتماعية تهدف لمحاربة الشعب بأساليب
غير مباشرة .
نطلب من نقابة UMT معارضة و محاربة فكرة أو مهزلة قانون أضراب.
***و أخطر شيء في هذه الفكرة هي أنه تبخيس و أضعاف القدرة الشرائية للمغاربة سيؤدي لتحطيم الأقتصاد الوطني لأن الشركات لن يجدوا زبناء لشراء منتجاتهم و سيصرع من أفلاس شركات
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