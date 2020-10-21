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كُتّاب وآراء
دعم مغربية الصحراء
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 15:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عقلاني حقيقي الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 17:10
عدد الدول الافريقية التي فتحت قنصليات و سفارات في الصحراء المغربية;9
عدد الدولة "الشقيقة" العربية و الاسلامية التي قامت بدلك : 0
الراعي الرسمي البوليزاريو: الجزائر (دولة عرب-أمازيغية)
من هدا نستنتج ان الجيوبوليتيك مافيها لا صحبة لا عبو الريح.
علينا ان نضرب علاراسنا.
عدد الدولة "الشقيقة" العربية و الاسلامية التي قامت بدلك : 0
الراعي الرسمي البوليزاريو: الجزائر (دولة عرب-أمازيغية)
من هدا نستنتج ان الجيوبوليتيك مافيها لا صحبة لا عبو الريح.
علينا ان نضرب علاراسنا.
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