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الرئيسية | صوت وصورة | البخور في المولد النبوي

البخور في المولد النبوي

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:13

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - امازيغ الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 22:15
خزعبلات واكاذيب من اختلاق العرب . الإديولوجية العربية الإسلامية مبنية على قتل الناس وإرهابهم من اجل الحفاظ على التفوق العروبي والحفاظ على مصالحهم واستغلال خيرات الاخرين واستعبادهم وجعلهم مجرد خدم وعبيد يخدمون ثقافة العرب ودين العرب.
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-9
2 - مواطن الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 22:57
أولا أريد أن أرد على الأخ الذي علق باسم "امازيغ" : انا امازيغي ولا أقبل ان تتكلم بهذه العنصرية تجاه العرب...اما ما يخص الاحتفال بالمولد النبوي فهو بدعة ...المسلمون لديهم عيدان فقط (الفطر والاضحى).
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