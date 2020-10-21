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كُتّاب وآراء
البخور في المولد النبوي
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - امازيغ الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 22:15
خزعبلات واكاذيب من اختلاق العرب . الإديولوجية العربية الإسلامية مبنية على قتل الناس وإرهابهم من اجل الحفاظ على التفوق العروبي والحفاظ على مصالحهم واستغلال خيرات الاخرين واستعبادهم وجعلهم مجرد خدم وعبيد يخدمون ثقافة العرب ودين العرب.
2 - مواطن الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 22:57
أولا أريد أن أرد على الأخ الذي علق باسم "امازيغ" : انا امازيغي ولا أقبل ان تتكلم بهذه العنصرية تجاه العرب...اما ما يخص الاحتفال بالمولد النبوي فهو بدعة ...المسلمون لديهم عيدان فقط (الفطر والاضحى).
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