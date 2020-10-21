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الرئيسية | صوت وصورة | المغرب والحوار الليبي

المغرب والحوار الليبي

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 21:55

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1 - كاظم من عين السبع الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 23:01
المغرب بلد السلم والسلام فهنيئا للإخوان في ليبيا ونقول اعملوا بقول الله الكريم " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقو ا و اذكروا نعمت الله عليكم اد كنتم أعداءا فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكدالك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون "صدق الله العظيم"
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