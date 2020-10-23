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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | رفض تسليم جثة مواطن

رفض تسليم جثة مواطن

الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 14:42

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mostafa. الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 16:11
واحاذ الملحض لحضثه في المغرب لحبيب منين كيموت شي واحذ كيقولو مات بكورونا وعلش مكيذيروش تحليل العايلة نتعو ولذو ومراتو .........ألله المستعان
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2 - بلورة الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 16:12
و الله إلى الأمور فاتت كورونا. كاين تعليمات "سامية" باش لي مات يسجلوه كورونا و لا يسلم لذويه و كاين بزاف الحالات و هذه من بين الحالات و بالحجج.

واحد لكلينيك دارو تحليل كورونا لشي ناس و كانوا يسناو فالنتيجة و جالسين فالقاعة. جاتهم "الفرملية" بدات بواحد قالتلوا نتيجتك إجابية و قربات منو و تشرحلوا "البروطوكول" و هو جالس عادي مع الناس. و مشى عادي يركب فالحافلة هههه. و"الفرملية" ولات لخدمتها عادي هههههه و كأن الأمر ديال تحليلة السكر ههههه.

باختصار : كل هاد اللعب باش زعمة الصين تحن فينا و يجينا الدعم .. دولة و عصابة تستغل كورونا لصالحها لا أقل و لا أكثر. لكن أتوقع أنه ستقع مواجهات في المستشفيات بين هذه الدولة و بين الشعب.
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3 - إنسان الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 16:15
هنا في أمريكا توفي 2 ديال أصدقاء ب.covid.19
و تم دفنهما وكان العدد كبير من الناس عند الدفن
لاكن في المغرب عدد المخازنية والشرطة في المقابر أكثر من العدد أقارب الميت .......
لاكن سياسة متعامل بها في المغرب أخطر من ....
.............covid 19.........
لأن الحق الميت دفنه ....وليس خزنه
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