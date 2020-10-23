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الرئيسية | صوت وصورة | إستراتيجية محاربة العنف

إستراتيجية محاربة العنف

الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 15:40

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1 - مواطن غيور1 الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 16:18
السلام عليكم
عافاكم لي عرف هاد ااسيدة يكول ينا آش من وزارة؟
السيدة كنشوقوها بحال الهلال من العيد للعيد.
فين كانت ملي تغتاصبو و تسرقو أطفال و شبان؟
فين كانت ملي انتاحروا رجال و نساء؟
فين كانت ملي تطردوا عاملات و عمال؟
فين كانت ملي تسدوا الحدود و تشردوا المغاربة الأحرار؟
فبنا هي الأسرة و التضامن؟
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