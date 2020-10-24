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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | خطر يهدد ساكنة الرشيدية

خطر يهدد ساكنة الرشيدية

السبت 24 أكتوبر 2020 - 11:33

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mustben السبت 24 أكتوبر 2020 - 11:53
تبارك الله عليكم كلام هادئ و تواضع و أخلاق عالية . لو كان هذا الاستجواب في مناطق اخرى لسمعت من السب والشتم الكثير. لكن المسؤول لا يستجيب لهذا النوع المسالم من المواطنين بل يتفاعل فقط مع العنف . حسبي الله ونعم الوكيل
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