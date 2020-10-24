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كُتّاب وآراء
مغاربة واستفزازات البوليساريو
السبت 24 أكتوبر 2020 - 12:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - شكرا السبت 24 أكتوبر 2020 - 12:39
ستلاحظون ان اثمان الخضر هتنقص بسبب توقف تصديرها الى افريقيا وحتى سلع التهريب ماهتبقاش تدخل من موريتانيا
2 - عاجل السبت 24 أكتوبر 2020 - 12:46
لو كان المغرب يصنع ما يحتاجه من عتاد عسكري بكل أنواعه لما سكت عما تفعله الجزائر على حدوده.
على النظام المغربي ان يبدآ في التصنيع العسكري،لا ثقة لا في امريكا ولا في فرنسا .......
على النظام المغربي ان يبدآ في التصنيع العسكري،لا ثقة لا في امريكا ولا في فرنسا .......
3 - عبدالواحد السبت 24 أكتوبر 2020 - 12:48
الويل والعار لحكام الجزائر وشرذمة البروليزاريو.
4 - الخميس السبت 24 أكتوبر 2020 - 12:51
قوة الجيش المغربي لا تقهر في شمال إفريقيا وهذا بشهادة الدول الكبرى مثل أمريكا لكن قبل إستعمال القوة لنترك الوقت للدبلوماسية وحتما ستبشرنا بمفاجأة قريبة إنشاء الله اما الاستفزازات المرتكبة حاليا فما هي إلا شطحات في الخلاء بدون أي تأثير رغم أنها تستهدف الشقيقة موريتانية أكثر من المغرب لأنهم يعلمون علم اليقين أن المغرب رقم صعب عليهم.
5 - متطوع بالمسيرة الخضراء السبت 24 أكتوبر 2020 - 13:02
نحن لا نفهم كثيرا في السياسة لكننا نعلم جيدا على ان كرامتنا لا يمكن ان تداس الا على جثتنا نحن مستعدون لمقارعة كل كلب مسعور تدفع به الجزاءر ليهيننا كيفما كان واينما كان نحن جنود مجندون للدفاع بالنفس والنفيس على كل حبة من تراب مملكتنا الغالية
لمادا لا يسمحون لنا بان نطرد كل من يعرقل مرور صادراتنا ووارداتنا وتنقلنا من والى موريتانيا نحن مدنيون نواجه مرتزقة الجزاءر دون تدخل القوات المسلحة الملكية الا ان تدخل مسلحوا الجزاءر لمادا نكون تحت رحمة اعداءنا ونتفرج عليهم وهم يقطعون الطرق ويخربونها الى متى سنبقى تحت رحمتهم ووفق مزاجهم
لمادا لا يسمحون لنا بان نطرد كل من يعرقل مرور صادراتنا ووارداتنا وتنقلنا من والى موريتانيا نحن مدنيون نواجه مرتزقة الجزاءر دون تدخل القوات المسلحة الملكية الا ان تدخل مسلحوا الجزاءر لمادا نكون تحت رحمة اعداءنا ونتفرج عليهم وهم يقطعون الطرق ويخربونها الى متى سنبقى تحت رحمتهم ووفق مزاجهم
6 - محسن السبت 24 أكتوبر 2020 - 13:13
أفعال لا يمكن السكوت عليها لأنهم تمادوا في إلحاق الأذى و على حكومتنا القيام برد عسكري و بضربة موجعة لأن القوة هي اللغة التي يمكن إستخدامها مع هذه المرتزقة.
7 - محمد أكلموس السبت 24 أكتوبر 2020 - 13:16
ماتفعله البوليساريو اليوم كالطير المذبوح الذي يرقص من شدة الألم. الإستفزازت هي أخر ورقة تملكها هذه الشرذمة التي كتب الله عليها الجلاء في الدنيا. الصحراء مغربية إلى يوم القيامة
9 - علي نايت عمر السبت 24 أكتوبر 2020 - 13:20
تيندوف فين و الكركرات فين. علاش و ما الفائدة من هذا الجدار الرملي المغربي و الذي يبلغ طوله 2360 كلم و علوه 6 امتار واش على قبال البوريزاريو ما هما حثى عدد جمهور ملعب كرة القدم. طيح هذا الجدار و لي مس شبر من ارضنا يموت. هذا هو الحق و المعقول
10 - متتبع السبت 24 أكتوبر 2020 - 13:25
عصابة البوليزاريو لم يعجبها ما ادلى به الامين العام للامم المتحدة في تقريره الاخير الذي رفعه لمجلس الامن الدولي والذي اكد فيه *ان الوضع مستقر بالصحراء *وهذه محاولة لاظهار عكس ما قاله المسؤول الاممي لكن المغرب كان اذكى من البوليخاريو ولم يتدخل كما كان يطمح رئيس جمهورية تيندوف وتركهم - يفركلون - لوحدهم .
11 - Chraka السبت 24 أكتوبر 2020 - 13:26
حقيقةً قضية الصحراء المغربية معقدة ومعقدة للغاية، وذالك للتدخل المباشر و السافر لعدة دول في هاته القضية المفبركة من طرف النظامين الجزائري والليبي. حتما إذا نشبت حرب بين المغرب وشرذمة البوليساريو ستكون بين المغرب والجزائر وكوبا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وعدة دول أخرى. أرى أنه من الواجب أن نفكر في صيغة أخرى مثلا المعاملة بالمثل، لماذا لا ندعم ونحتضن جمهورية القبائل رغم المشاكل والمعيقات التي قد تنجم عن ذالك. ( وجهة نظر)
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