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الرئيسية | صوت وصورة | أصداء "الحصلة" في الحي

أصداء "الحصلة" في الحي

الأحد 25 أكتوبر 2020 - 17:42

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سمير الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:07
فيلم وثائقي جيد يركز على ظاهرة معينة او موضوع معين في حي معين .. لا ادري لماذا هذا اللغظ وهذا الاستنكار .. وكأن المجتمع المغربي مجتمع نبلاء .. هذه الافلام الوثائقية تظهر جانب واحد فقط وهذه هي الحرفية في انتاج الوثائقيات .. ولا ادري لماذا لا نظهر غسيلنا وسلبياتنا حتى نستطيع معاجلتها ونعترف بان هنالك مشكلة في المجتمع وعلينا حلها ، بدل اخفاء رؤسنا ؟؟
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13
2 - Priorité الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:10
منتج ومخرجة الوثائقي قالو انهم هيديرو حلقة فنية على اغنية "الحصلة" للمشاهب وبعد سنة ونص تيخرج فيلم على شباب مبوق كالمنتج هي داوي عامر هضرة وراسو خاوي.
الحي المحمدي لي عطا:الغيوان,لمشاهب,تكادة,السهام,مسناوة..... السعدية ازكون,الملاكم الاولمبي عشيق ومحمد عطير ولحسن زينون وفهيد وفولان وحزيران ودكاترة وقضاة وضباط وعمال وعاملات من جميع مناطق المغرب خلقو من كازا مدينة صناعية وتجارية صار حي للتبواق والتشرميل والكسل بفضل منتج تيقول انه ابن الحي
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-8
3 - سليم الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:38
الفلم وثائقي وقد اختار صاحبه التطرق حصريا وفقط للجوانب السلبية(واضح من عنوان الفلم). وله الحق في ذلك.
انتهى الكلام
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