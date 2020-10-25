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كُتّاب وآراء
طريق الموت نواحي آسفي
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 15:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - sami الأحد 25 أكتوبر 2020 - 16:02
سيرو شوفو الطريق التي تربط بين سبت جزولة بنفس الإقليم وجماعة ثلاثاء ايغود، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2 - زكرياء المغربي الأحد 25 أكتوبر 2020 - 16:08
واجب على المجلس البلدي بإقليم آسفي إيجاد حلول جدرية تروم من خلالها إصلاح عدة طرق إقليمية وجهوية داخل تراب عمالة أسفي
3 - مرحبا الأحد 25 أكتوبر 2020 - 16:46
سبب معروف وهو رموكات المحملة برمال والجبص والفحم الحجري وغيرها وبنسبة لطريق سبت جزولة مع اغود نفس مشكل رموكات لمدة سنوات وهي تنقل الصخور نحو لبناء ميناء أسفي الجديد .
4 - موغرابي الأحد 25 أكتوبر 2020 - 17:05
إلى المعلق الثاني زكريا راه ماشي المجلس البلدي اللي المهام ديالي إصلاح و إنجاز الطرق خارج المجال الحضري راها من مهام وزارة التجهيز والنقل و اللوجيستيك المهم السمية طويلة و الفايدة مكايناش.
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