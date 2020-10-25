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كُتّاب وآراء
وفاة عبد الرزاق أفيلال
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:44
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - ولد زايو الأحد 25 أكتوبر 2020 - 19:24
أولا الله يرحمه.وثانية لهؤلاء الجالسين واش داب اديال لجلاس وازْرُودْ؟ أجي أخويا مرحبابيك قل كلمة واستاجر مع أهل المرحوم وبالسلامة الله يهنيك بارك من هذ العادة المُكلفة وخاصة في هذ الوقت.
2 - المنيوي الزوبير الأحد 25 أكتوبر 2020 - 19:47
أترحم على الفقيد الذي كان قريبا منا روحا وجسدا . فقد كان ابنه رشيد أفيلال تلميذا عزيزا لدي . أتمنى ان يكون شبلا نشيطا من ذاك الأسد الراحل. وإنا لله وإنا إليه لراجعون.
3 - حسن الزناتي الأحد 25 أكتوبر 2020 - 20:04
# كل نفس ذائقة الموت :
الراحل ذ/ عبدالرزاق أفيلال، رحمة الله عليه، كان من خيرة الرجال الوطنيين والنقابيين الكبار ببلادنا، حيث كان من مؤسسي النقابة العتيدة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب/U.G.T.M. اذ كان أمينا عاما لها لفترة طويلة؛ وكان كذلك، مناضلا بصفوف حزب الاستقلال، منذ سنوات الخمسينيات .كان برلمانيا عن دائرة عين السبع بالبيضاء، لمدة خمس ولايات تشريعية وكان كذلك، منتخبا جماعيا بالجماعة الحضرية لعين السبع، سابقا، لمدة خمس ولايات متتالية..وقد أفنى الراحل زهرة شبابه في الدفاع عن. مصالح الطبقة العاملة وقضاياها المصيرية، وكان فعالا في تدبير الشأن المحلي، و خدوما وفيا لقضايا ومشاكل ساكنة ع/س ومساعدة الفقراء والمعوزين منهم..رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه..وألهم ذويه ومحبيه الصبر الجميل وحسن العزاء، وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي السميع العليم. صدق الله العظيم.
الراحل ذ/ عبدالرزاق أفيلال، رحمة الله عليه، كان من خيرة الرجال الوطنيين والنقابيين الكبار ببلادنا، حيث كان من مؤسسي النقابة العتيدة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب/U.G.T.M. اذ كان أمينا عاما لها لفترة طويلة؛ وكان كذلك، مناضلا بصفوف حزب الاستقلال، منذ سنوات الخمسينيات .كان برلمانيا عن دائرة عين السبع بالبيضاء، لمدة خمس ولايات تشريعية وكان كذلك، منتخبا جماعيا بالجماعة الحضرية لعين السبع، سابقا، لمدة خمس ولايات متتالية..وقد أفنى الراحل زهرة شبابه في الدفاع عن. مصالح الطبقة العاملة وقضاياها المصيرية، وكان فعالا في تدبير الشأن المحلي، و خدوما وفيا لقضايا ومشاكل ساكنة ع/س ومساعدة الفقراء والمعوزين منهم..رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه..وألهم ذويه ومحبيه الصبر الجميل وحسن العزاء، وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي السميع العليم. صدق الله العظيم.
4 - azrou999 الأحد 25 أكتوبر 2020 - 20:05
ان لله و ان اليه راجعون صدق الله العظيم .
رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جناته .
رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جناته .
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