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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | الحظر الليلي بالبيضاء

الحظر الليلي بالبيضاء

الأحد 25 أكتوبر 2020 - 22:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن من الدارالبيضاء الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:49
لماذا يا سيد الوردي يغيب الأمن نهاراً... هل هي استراحة المحارب حتى يستعدوا للخروج ليلا.
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2 - Maroc fort الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:58
الحضر الليلي لا علاقة له ب كورونا، خصوصا في الدار البيضاء. عشنا شخصيا، شخص مصاب كان ملزما لتنقل عدة مرات من أجل التحاليل و السكانير و البحث عن مستشفى للتكفل به. و يوجد الآلاف في نفس الحالة. الحضر العشوائي و الإرتجالي لن يحد من إنتشار كورونا
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