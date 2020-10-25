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كُتّاب وآراء
الحظر الليلي بالبيضاء
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 22:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مواطن من الدارالبيضاء الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:49
لماذا يا سيد الوردي يغيب الأمن نهاراً... هل هي استراحة المحارب حتى يستعدوا للخروج ليلا.
2 - Maroc fort الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:58
الحضر الليلي لا علاقة له ب كورونا، خصوصا في الدار البيضاء. عشنا شخصيا، شخص مصاب كان ملزما لتنقل عدة مرات من أجل التحاليل و السكانير و البحث عن مستشفى للتكفل به. و يوجد الآلاف في نفس الحالة. الحضر العشوائي و الإرتجالي لن يحد من إنتشار كورونا
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