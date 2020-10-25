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الرئيسية | صوت وصورة | جثث "حراكة" بالحوزية

جثث "حراكة" بالحوزية

الأحد 25 أكتوبر 2020 - 22:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اليونان 76 الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:01
كانو يبحثون عن غدا أفضل وعيش كريم لكن شاءت الأقدار عكس ذلك رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
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2 - أحمد نور الدين الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:19
المشكل الكبير الأن هو أنه بزاف ديال الشباب بداو كيفكرو إحرگو بوحودهوم بأي طريقة تجتمع مجموعة من الشباب يشترون المعدات ويدخولون إلى البحر بدون إحتساب العواقب أو هاهيا النتيجة ،كنتسناو من المسؤلين إلقاو حل لهاذ المشاكل، البطالة أو غياب فرص العمل زائد الفقر أو المشاكل العائلية كتدفع بهاد الشباب الى عدم التفكير في عواقب الحريگ.
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