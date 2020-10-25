24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/10/2020
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- ترقب موجة ثانية لكورونا يحفز دعوات إلى تشديد الوقاية في المدارس
- تهريب البشر يقلق حقوقيين في سبت أولاد النمة
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة
- "مغاربة العالم" يطالبون الحكومة بالسّماح لعائلاتٍ بمغادرة المملكة
- هل تشدد السلطات مراقبة الأسواق الكبرى لصد "كوفيد-19" بالبيضاء؟
أكاديمي إسباني: الأصولُ الأمازيغية لمواطني "جزُر الكناري" ثابتة (5.00)
غلق البوليساريو الكركرات يشلّ شاحنات في موريتانيا وجنوب المغرب (5.00)
هشام العلوي و"الإسلام الراديكالي".. قواسم مشتركة ضد النظام الملكي (5.00)
انتقاد مغاربة للحريات الدينية بفرنسا يعيد سجال الأقليات في المملكة (3.00)
الجيش المغربي يتأهب لحماية معبر الكركرات بعد فشل "المينورسو" (3.00)
- غلق البوليساريو الكركرات يشلّ شاحنات في موريتانيا وجنوب المغرب - (130)
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة - (121)
- لأول مرة في تاريخه .. فريق نهضة بركان يُتوج بكأس الكونفدرالية - (90)
- انتقاد مغاربة للحريات الدينية بفرنسا يعيد سجال الأقليات في المملكة - (84)
- المغرب يدين الإساءة للنبي ويرفض الهجوم على الدين الإسلامي - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جثث "حراكة" بالحوزية
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 22:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - اليونان 76 الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:01
كانو يبحثون عن غدا أفضل وعيش كريم لكن شاءت الأقدار عكس ذلك رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
2 - أحمد نور الدين الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:19
المشكل الكبير الأن هو أنه بزاف ديال الشباب بداو كيفكرو إحرگو بوحودهوم بأي طريقة تجتمع مجموعة من الشباب يشترون المعدات ويدخولون إلى البحر بدون إحتساب العواقب أو هاهيا النتيجة ،كنتسناو من المسؤلين إلقاو حل لهاذ المشاكل، البطالة أو غياب فرص العمل زائد الفقر أو المشاكل العائلية كتدفع بهاد الشباب الى عدم التفكير في عواقب الحريگ.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2