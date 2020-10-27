احتفالية بجامع الفنا

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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:04
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - حرية الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:10
هؤلاء الفنانون لم يجدوا الدعم من الوزارة لأنهم فقراء فالفقير مهمش في مجتمعنا.
2 - ولد زايو الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:36
أولا لقمة العيش كم هي صعبة! أللهم يسر . ثم أقولها وأكرّرها إن( البَنْدِيرْ وحْنَشْ وزيد معاهم حتى القرد) لا علاقة لهم بالسياحة بل هو اعتداء واحتجاز حيوانات مكانها حيث خلقها الله.
3 - رحيظب الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:43
مزبان تشدو الميزان وتنشطو الوقت ولكن تدكرو القران وتدكرونا بالدعاء لرفع البلاء
4 - سلام الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:49
الضحك على الذقون بأشياء لا تمت للواقع و ما تمارسه الحكومة من أشياء تقتل هذا البلد بصلة
5 - biliki الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:56
مبادرة طيبة تستحق الدعم و التنويه هؤلاء هم الفنانون الذين يستحقون الدعم اسي الوزير،نتلاقاو قريب ان شاء الله
6 - القنيطري الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 13:03
تدفعون الناس الى الموت والمدينة موبوءة. كان عليكم ان تطلبوا منحات من الفنادق والمقاهي والمطاعم والطاكسيات والمقاهي وشركات العقار والممونين وجمعية الاطلس الكبير اللذين كانوا يجنون اموال طائلة باسم اهل الفرجة ومن ساحة جامع الفنا وباسم مدينة مراكش. لحسوا العسل وتركوا الماعون فارغا صفصفا .
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