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كُتّاب وآراء
احتجاج حراس الأمن بسلا
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 18:09
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - fahd الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:24
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اجر كل عامل 2000 درهم × 49 =98000 × 4 اشهر =392000 , يقول المثل المال السايب إعلم السرقة، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد له علم بهدا او مسؤولية ولم يتدخل
2 - said الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:30
اقبح مهنه علا وجه الارض في المغرب هيه هاذي الا حقوق لا توقيت لا اجر في وقته لا تعمل زوين لا حتا حاجه سؤال واش وزير الشغل لاش ذار فالحكومه اشنو خذمتو واش هاذ الشريكات هومه اقوا من قنون واش كتشجعو هاذ الشريكات تمطص الذم تناس لازم يكون حل انا راه خذمت فهاذ الميذان وعرفت بحق هاذ الناس اوقسم بالله الا جميع الصفات الذل فهاذ المهنه ونتمنى انا جميع الحراس الامن خاص يذيرو وقفه فجميع ربوع المغرب حتا يكون حل نهائي لهاذ الطباقه وبراكه من الحگره فهاذ البلاذ عيب او عار يولي لي خذام يگول معنذيش منوكل والاذي عيييييب والله حتا عييب عليك يحكومه يا جلالة الملك يكون عنذك هذشي مزال ف ذوله حق و قنون انشري هيسبريس نذاء الاستغاته
3 - محاسب الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:37
كان الله في عونهم منهم من يشتغل ليلا وبعقد محدد الاجل وبمبلغ لا يتجاوز 2200 درهم منهم من هو حاصل على الماستر في حين يحتج موظفون عموميون يتقاضون اجرة 7 او 8 حراس ليليين ويقيمون الدنيا على اقتطاع ضريبة التضامن التي لا تتعدى 150 درهم لكل 10000 درهم . ماذا تعني 230 درهم لمنتدب قضائي درجة اولى والذي يتقاضى 16000درهم . لله في خلقه شؤون .
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