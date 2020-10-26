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الرئيسية | صوت وصورة | جنازة عبد الرزاق أفيلال

جنازة عبد الرزاق أفيلال

الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رشيد الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:35
اللهم ارحمه وتجاوز عنه واغفر له
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2 - اسماعيل الأدوزي الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:55
قال الشاعر:
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته
يوما على آلة حذباء محمول
كلما سمعت اسم السي عبدالرزاق
تذكرت فيلا حديقة الحيوان بعين السبع التي ملكها لنفسه
في زمن الصدر الأعظم ادريس البصري وعامله بالبيضاء العفورة
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