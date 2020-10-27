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كُتّاب وآراء
تسميم كلاب بأكادير
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 17:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - أشرف الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:36
I am really ashamed that some people are not aware of the importance of life regardless of being an animal or a human being! Thank you for spreading awareness
Thumbs up
Thumbs up
2 - البجعدي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:37
العنف بيننا العنف ضد الحيوانات العنف في السياقة العنف في الأسواق و الشوارع أطفالنا يعنفون القطط والكلاب نعنف الحمير البغال وووو حتى إغلاق النوافد و الأبواب نستعمل العنف كثير من المغاربة يظنون أن الرجولة و الشهامة هو العنف هذا دليل تخلفنا لازلنا متوحشين نعالج مشاكلنا بالقوة مثل الحيوانات وإن لم تفعل فأنت لست راجل أن إمرأة أو شاد تفووووووو على عقلية !!! شرحت لإبني مرة وقع مشكل مثلا في الشارع وإستعملت القوة النتيجة ستكون إما المستشفى أو المقبرة أو السجن هل هذه رجولة ؟؟ في كلا الحالتين فشل
3 - البهجة الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:44
نتمنى صادقين ان تشمل هده العملية مدينة مراكش بل جل أحيائها لاننا لم نعد نقدر على الخروج ليلا أما النباح والمشاحنات بين الكلاب ليلا لم تعد تتركنا ننعم بالنوم
4 - نببل الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:48
Thank you Lucy for your work! Can you create awareness around how to neutre animals so we control stray dog population?
5 - رأي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:02
الرأفة و الرحمة بالحيوانات نابعة من الأخلاق، دخلت إمرأة النار لسجنها قطة فلا هي أطعمتها و لا هي أطلقتها.... فكيف لمن يسمم الكلاب
6 - مصطفى ألمانيا الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:03
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أين دينكم الإسلامي أيها المسلمين الدي تفتخرون به حتى الحيوانات لم تسلم من أيديكم إرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء هناك حلول للكلاب الضالة كما المعمول به في الدول الأوربية يتم زرع microchip في عنق جميع الكلاب فيها معلومات أي شخص يريد تربيتهم ويتحمل المسؤلية في حالة تم قتله والاستغناء عنه من هنا يتم اخد معلومات الجاني في microchip ويتحمل المسؤلية وإرساله إلى القضاء في دفع غرامة أو حتى السجن
7 - عبو الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:14
تحياتي لهؤلاء الشباب الذين تشبعوا بروح التضحية في سبيل العناية بهذه الحيوانات التي أوصانا ديننا الحنيف برعايتها.
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