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كُتّاب وآراء
بوريطة يرد على البوليساريو
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - زكرياء المغربي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:41
تحية للسيد وزير الخارجية المغربي العمل والدقة والصرامة
2 - karim الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:42
الرد الشفوي لا يسمن ولا يغني من جوع.
شوفوا تركيا كيف تتعامل مع الاكراد ازاء الاستفزازات على الحدود.
سياسة المهادنة في كل شيء والتي بنهجها المغرب لا تفيد في شيء
شوفوا تركيا كيف تتعامل مع الاكراد ازاء الاستفزازات على الحدود.
سياسة المهادنة في كل شيء والتي بنهجها المغرب لا تفيد في شيء
تعليق غير لائق
-24
3 - Bravo الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:43
جواب هادىء و رصين و واضح: مغربية الصحراء غير قابلة للتفاوض و لا النقاش
الدولة الامة تبقى دولة امة و العصابات تبقى عصابات
الدولة الامة تبقى دولة امة و العصابات تبقى عصابات
4 - ATLAS الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:50
سالينا كلام واضح حقيقة على والأرض.واقع فوق الرمال والسلام انتهى الكلام يا بهلوان الجزائر.
5 - الصحراء مغربية حتى النخاع الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:52
لا نقاش في مغربية الصحراء و لا نقاش في استعداد كل المغاربة التضحية في سبيل أي شبر من هذا الوطن العظيم
6 - مغربي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:53
فرق شاسع بين الدبلوماسية والعمل على أرض الواقع والتمهبيل والهضرة ديال لقهاوي.دازكم التران يا عصابة الوهم.كما قال معالي الوزير
7 - صحراوي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:55
تبارك الله على السيد الوزير. والله ينصر سيدنا والرؤية ديالو المتبصرة والسديدة.
8 - abdo agadir الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:56
خير الكلام ما قل وذل هاهو بوريطة وزير الخارجية يوضح لهؤلاء المرتزقة بأن الصحراء مغربية بالقانون وبالتاريخ إدا على الجزائر أن توعي بأن قضية الصحراء المغربية انتهت ولا مجال للتفاف حولها أو عليها لأن أمرها حسم وبصفة نهائية لأهلها المغاربة الشرفاء إنتهى الكلام .
9 - ملاحظ الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:56
نعم الصحراء مغربية بقوة التاريخ والجغرافية وروابط البيعة واجتماع كل المغاربة حولها إذن لم يعد مجال للحديث حول هذا الموضوع احب من أحب وكره من كره ،وعلى المغرب طرد المونرسو لأنها لم تقم بواجبها داخل المنطقة العازلة ولولا تواطئها لما غنت البوليزاريو على كونها مناطق محررة وعلى المغرب تمشيط المناطق العازلة وبناء جدار فاصل بيننا كمثل أمريكا والمكسيك حتى الحدود الموريتانية جنوبا وقضي الأمر.
10 - hicham الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:57
الصحراء مغربية بالتاريخ والحاضر كذللك لما تعرفه من نمو وآزدهار كل هذا بفضل السكان الصحراويين المغاربة المتشبتين بالبيعة والولاء لصاحب الجلالة نصره الله . لكن الشردمة كما قال السيد الوزير القطار يسير والكلاب تنبح لكنه آستحيا أن يقولها بهده العبارة نظرا لمكانته الديبلوماسية والسلام
11 - يونس الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 18:57
الصحراء مغربية رغما عن أنوفهم هاد جوج قيوش فين كانوا ملي أجدادنا عملوا المسيرة التاريخية لاسترجاع الصحراء من المحتل الاسباني فين كانوا ناعسين ، قالك جمهورية الصحراء و هما 2 قيوش هههه فين كاين المنطق فين العملة ديالهم فين المعاملات التجارية و الدولية و فين التاريخ ديالهم و زيد و زيد... آتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
12 - Ahmed الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:01
عاش الملك، الله الوطن الملك، المغرب في صحراءه او الصحراء في مغربها من طنجة الى الكويرة. او سالات الهضرة.
13 - Observateur الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:01
مغربية الصحراء غير قابلة للتفاوض أو للنقاش. الصحراء مغربية بالتاريخ وبالقانون وبرغبة الساكنة وبالاعتراف الدولي من خلال تعبير هذه الدول عن دعمها لمغربية الصحراء
14 - نبيل الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:05
الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
اني مستعد للتضامن وحتى للجهاد من اجلها ومع كل ما هو في خدمت القضيه الوطنية الاولى .
ويجب ان يعرف الجميع اننا في ارضنا وفي صحرائنا ولن نتزعزع منها .
اني مستعد للتضامن وحتى للجهاد من اجلها ومع كل ما هو في خدمت القضيه الوطنية الاولى .
ويجب ان يعرف الجميع اننا في ارضنا وفي صحرائنا ولن نتزعزع منها .
15 - الباعمراني، الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:06
صدق من سماهم بجمهورية الوهم،،
علما انه منذ ان استرجعت المملكة المغربية اراضيها من المستعر الاسباني سنة 75 وثق المغرب على ان الصحراء الغربية المغربية هي جزء لايتجزء من الوحدة الترابية،،
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها،،
الله،، الوطن،، الملك
علما انه منذ ان استرجعت المملكة المغربية اراضيها من المستعر الاسباني سنة 75 وثق المغرب على ان الصحراء الغربية المغربية هي جزء لايتجزء من الوحدة الترابية،،
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها،،
الله،، الوطن،، الملك
16 - مغربي قح الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:06
أكن لك ياوزير الخارجية كل الإحترام والتقدير
17 - ولد ابلاد الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:16
اول التفاتة سيد الوزير الخارجية رجل المناسب في المكان المناسب تانيا الصحراء المغربية ومدنها كانت وتبقى مغربية منذ الأجل القديم لا تفريط فيها ولو بآخر قطة دم تالثاً من له خبث الظن في تفريطها فهوا في سبات حلم عميق.
المغاربة من طنجة لكويرة مجندون ومستعدون لحماية كل حبة رمل وشبر من وطننا الحبيب..
المغاربة من طنجة لكويرة مجندون ومستعدون لحماية كل حبة رمل وشبر من وطننا الحبيب..
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