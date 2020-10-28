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كُتّاب وآراء
استقبال "كأس الكاف" ببركان
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 13:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - skipfarid الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 14:11
هنيئا للفريق البركاني بهذا التتويج والمغرب وللمدرب الوطني السكتوي
2 - وطني الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 14:19
مبروك لنهضة بركان و مدينة بركان و نتمنا ان يكون السوبر مغربي انشاء الله.
3 - wawlout الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 14:24
ألف ألف ألف مبروك على الفوز الكبير المزيد من العطاء شكرا النهضة البركانية
4 - simo soussi الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 14:51
احتفال جميل و تقاليد رائعة . و الف مبروك للنهضة بالتتويج القاري . و العقوبة للرجاء انشالله . فرحتونا
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