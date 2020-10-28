24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/10/2020
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:40
|13:16
|16:15
|18:43
|19:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- "إصابات كورونا" تتفشى وسط موظفي ومنتخبي مقاطعات البيضاء
- غربة الأدب
- أزعور: الإنفاق الاجتماعي وتطوير التعليم أولويات الاقتصاد المغربي
- "المصباح" يوضح خلفيات حملة "كورونا" بالرشيدية
- عبد الرحمان بنعلوش .. خطيب جمعة ينشر وسطيّة المغاربة ببلجيكا
موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)
- أخنوش يبرز قوة الفلاحة بارتفاع الإنتاج والصادرات في زمن الجائحة - (95)
- قنصلية الإمارات بمدينة العيون تدق مسمارا ضخما في نعش البوليساريو - (89)
- الحكومة الموريتانية تختار "الصمت" حيال إغلاق "معبر الكركرات" - (84)
- بنشعبون: 92 في المائة من الأُجراء غير معنيين بضريبة التضامن - (73)
- ما دلالات افتتاح الإمارات قنصلية عامة على أرض الصحراء المغربية؟ - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الغابون تدعم مغربية الصحراء
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 21:53