24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. 3 قتلى في "هجوم نيس" .. الشرطة توقف الجاني (5.00)

  2. ‪الحسيمة "تتزين" في ذكرى فكري .. والزفزافي ينشد حرية المعتقلين‬ (5.00)

  3. منفذ "هجوم نيس" الفرنسية مهاجر شاب تونسي (5.00)

  4. الملك: "حارس سجن تيفلت" ضحية جريمة شنعاء (5.00)

  5. نايلة أبي نادر: تقديس التراث يؤجّج العنف .. والحداثة تسائل الحاضر‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | إيقاف الرابور حليوة

إيقاف الرابور حليوة

الخميس 29 أكتوبر 2020 - 20:04

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - SAMIR الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:37
يبدو ان المغرب والحمد لله .قد تخلص من وباء كورونا فيروس كليا. حسب ما نشاهد في هذا النقل الحي . الحياه تبدو عاديه عندنا الكل يلعب ويمرح كما كان عليه الحال في السنه الماضيه .
دي معجزه...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
2 - berlin الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:47
الصراحة الراب عندو ماليه في امريكا ...انتما غير متطفلين....صراحة الراب المغربي لا صوت ولا صورة...،،.اللهم اني قد بلغت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.