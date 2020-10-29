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كُتّاب وآراء
دفن عشوائي للموتى
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:24
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - الاهمال الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:08
ايوى ماشي حرام على المسؤولين ميزانية ضخمة كتخسر على المهرجنات وكتفكرو فاليوم العالمي لكذا وكذا وحتى مسلم ولا مواطن رلا مسؤول فكر فنقبرة تليق بحرمة الميث غير من جانب الله والدين الميث مابقي غادي يطلبكم بوالو فعلاش ماديرو مقابر كتفكرو فالعقار وكثرة البنايات ولي مات فين يتدفن سياسة ديال والو عار وظلم مايبغيه لا الله ولا العبد اثقو الله في حرمة الميث
2 - عبدالحليم. القنيطري. العلامة الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:22
السلام. عليكم. الله اكبر. والله. معرفت. باش. نتكلم. لقد. انهمرت عيني. بالدموع. والسلام
3 - علي نايت عمر الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:35
لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون
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