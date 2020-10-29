24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. 3 قتلى في "هجوم نيس" .. الشرطة توقف الجاني (5.00)

  2. نايلة أبي نادر: تقديس التراث يؤجّج العنف .. والحداثة تسائل الحاضر‬ (5.00)

  3. مغردون إماراتيون يشيدون بافتتاح القنصلية بالعيون (5.00)

  4. هل تؤثر حملة المقاطعة على أداء الشركات الفرنسية في المغرب؟ (5.00)

  5. "يوتيوبرز" مغاربة يطالبون بترخيص التصوير لدعم الإبداع الرقمي (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | أمواج المحيط تقذف الحجارة

أمواج المحيط تقذف الحجارة

الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:36

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - علي نايت عمر الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:50
يا ربي السلامة انها سنة المصائب و الكوارث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - حسن الخميس 29 أكتوبر 2020 - 16:59
النفايات لي رماو في البحر عند إصلاح الطريق أعادها لهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - موغرابي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 17:00
إنا اللي غيحمقني هو(les dos d'âne ) كيجيو كيحطوهم غير هاكداك ما كيعرفو واش منين اطيح الشتا و لا كيفما فالصورة لما دلماج غادي ايوليو سد لجمع المياه وبالتالي كيخلقو بحيرة أين مهندسو البلدية او الجماعة راه تقدم البلاد بالكوادر ديالها و لكن للأسف حنا ايعجبوك غير بالديبلومات و الشفوي و منين دجي لأرض الواقع النتيجة راكم شفتوها فالفيديو و حفر الطرق و القناطر و زيد و زيد.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.