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كُتّاب وآراء
معاناة أم طفل توحدي
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 21:11
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - م. العربي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:55
كان الله في عونك اختي، و امدك بالقوة والصبر الا مين لتربية ابنك و مواكبته لعل الله سبحانه و تعالى يشفيه، للأسف ظاهرة بدأت تفرض نفسها في مجتمعنا لعل الاستعمال البكر للأطفال للهواتف من مسببات هاته الافة التي للأسف يقع ضحيتها الأطفال و الآباء مع مساعدة محتشمة من طرف الدولة
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