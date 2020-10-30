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كُتّاب وآراء
شفاء الدوزي من كورونا
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 14:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - نبيل الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 15:21
الحمد لله لدازت الامور أ الاخ دوزي على أحسن ما يرام و شكرا على كلامك الدقيق و المريح والمشجع للاخوة المصابون بالوبأ شفانهم الله
فنسأل الله المجيب الدعاء أن يشفي كل مريض و أن يرفع عنا وعن الخلق الاوبأة وأن ينشر الامن والسلام
وأن يرحم أمواتنا
والصلاة و السلام على حبيبنا و مولانا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين
فنسأل الله المجيب الدعاء أن يشفي كل مريض و أن يرفع عنا وعن الخلق الاوبأة وأن ينشر الامن والسلام
وأن يرحم أمواتنا
والصلاة و السلام على حبيبنا و مولانا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين
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