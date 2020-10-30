24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4213:1616:1318:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التشجير يخلق الجدل بين جمعيات والإدارة في الحوز (5.00)

  2. سلطنة عمان تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي (5.00)

  3. عودة شباط (5.00)

  4. بنكيران يؤيد "المقاطعة" ويدعو إلى تجنب الاعتداء على الفرنسيين (3.67)

  5. سفير أمريكا: العلاقات مع المغرب أقوى من السابق (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | الشرطة تخلي ساحة الحمام

الشرطة تخلي ساحة الحمام

الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:17

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مواطن الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:45
الجهل والامية لان الاكثرية بساحة الحمام اتو من البوادي وينتطرون ايام العطل للفسحة مع اولادهم ولكن بسبب جهلهم هده الايام لازمهم يساعدوا بالجلوس بمنازلهم وهدا هو الانسان الجاهل والامي لاتنتطر منه الا مثل هده الفوضى لايعرفون ما معنى التباعد وماهو فيروس كوفيد 19
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - ميلود الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:54
السلام عليكم.
عواشركم مباركة
اول مرة كنشوف تدخل لطيف وانساني من طرف رجال الأمن مشكورين بدون عنف ولا عجرفة وكذلك ردت فعل مقبولة من المواطنين ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - مواطن من الدارالبيضاء الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:54
وماذا فعلتم بملعب القرب التي فتحت رغم أوامر الإغلاق ؟ ولماذا تسمحون بلعب الكرة في الازقة والدروب وازعاج الآمنين والمرضى..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - hamid الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:56
هاد الفوضى مكينا حتى في مدينة في المغرب الألف أو الألفين حالة قليلة في الدارالبيضاء على هاد الاكتضاظ خاضها تكون أكثر الله يحد الباس و يهدي البشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - عبدو الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 20:02
رغم الوضعية الوبائية الخطيرة التي تعرف ارتفاعها مضطردا في الاصابات والحالات الحرجة و عدد الوفيات نلاحض الامبالات وعدم الاكتراث من طرف البعض كما تبينه الصور بساحة محمد الخامس بالدار البيضاء يوم أمس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - immad الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 20:02
وماذا عن الحمام ...هل ستتركونه حرا طليقا!!! وهو لا يحترم التباعد !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
7 - الجهل الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 20:05
هذا هو الجهل . تفشي الفيروس في ارتفاع خطير و هذا النوع من البشر يلقي بنفسه إلى التهلكة !!! الله يهديهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.