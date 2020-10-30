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كُتّاب وآراء
الشرطة تخلي ساحة الحمام
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:17
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - مواطن الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:45
الجهل والامية لان الاكثرية بساحة الحمام اتو من البوادي وينتطرون ايام العطل للفسحة مع اولادهم ولكن بسبب جهلهم هده الايام لازمهم يساعدوا بالجلوس بمنازلهم وهدا هو الانسان الجاهل والامي لاتنتطر منه الا مثل هده الفوضى لايعرفون ما معنى التباعد وماهو فيروس كوفيد 19
2 - ميلود الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:54
السلام عليكم.
عواشركم مباركة
اول مرة كنشوف تدخل لطيف وانساني من طرف رجال الأمن مشكورين بدون عنف ولا عجرفة وكذلك ردت فعل مقبولة من المواطنين ....
عواشركم مباركة
اول مرة كنشوف تدخل لطيف وانساني من طرف رجال الأمن مشكورين بدون عنف ولا عجرفة وكذلك ردت فعل مقبولة من المواطنين ....
3 - مواطن من الدارالبيضاء الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:54
وماذا فعلتم بملعب القرب التي فتحت رغم أوامر الإغلاق ؟ ولماذا تسمحون بلعب الكرة في الازقة والدروب وازعاج الآمنين والمرضى..
4 - hamid الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:56
هاد الفوضى مكينا حتى في مدينة في المغرب الألف أو الألفين حالة قليلة في الدارالبيضاء على هاد الاكتضاظ خاضها تكون أكثر الله يحد الباس و يهدي البشر
5 - عبدو الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 20:02
رغم الوضعية الوبائية الخطيرة التي تعرف ارتفاعها مضطردا في الاصابات والحالات الحرجة و عدد الوفيات نلاحض الامبالات وعدم الاكتراث من طرف البعض كما تبينه الصور بساحة محمد الخامس بالدار البيضاء يوم أمس.
6 - immad الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 20:02
وماذا عن الحمام ...هل ستتركونه حرا طليقا!!! وهو لا يحترم التباعد !!
7 - الجهل الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 20:05
هذا هو الجهل . تفشي الفيروس في ارتفاع خطير و هذا النوع من البشر يلقي بنفسه إلى التهلكة !!! الله يهديهم.
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