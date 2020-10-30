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كُتّاب وآراء
إسلام فرنسية بالجديدة
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 22:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - بشرة خير الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 22:35
اللهم بارك ويجي ماكرون يجرها ويخلعها بسوء فهمه للاسلام السمح هنيئا لك ومرحب بك وسعدات لي كان السبب في دخولها واعتناقها الاسلام
2 - Think الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 22:44
Et si elle était une marocaine qui est devenue chrétienne, vous aurez demandez qu’elle soit tue
..c’est ça la différence entre les pays ou les citoyens sont libres et les pays ou les citoyens ne sont pas libres
La liberté du choix n’existe que dans les pays démocraties
..c’est ça la différence entre les pays ou les citoyens sont libres et les pays ou les citoyens ne sont pas libres
La liberté du choix n’existe que dans les pays démocraties
3 - islam الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 22:47
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، مرحبا بك يا أختاه في دين الرحمة والسلام ،قال الله عزوجل في محكم كتابه :" يريدون أن يطفءوا نور الله بأفواههم ،ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون" صدق الله العظيم. بدون تعليق يا ماكرون ومدبري مخططات النيل من الإشلام ،إليكم عكس طموحاتكم ، قال تعالى: " يمكرون وبمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم
4 - من باريس... الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 22:57
من غرائب وعجائب صنع الله. . انه كلما زاد العداء للإسلام والمسلمين اﻻ وكثر المعتنقين لﻻسﻻم .. وما اكثرهم في فرنسا نفسها. . حتى ان بعضهم يتنبأ بأن فرنسا ستتحول إلى دولة إسلامية رغم أنفهم... ما اعظمك يارسول الله . *وإنك لعلى خلق عظيم* ولو كره الكافرون. .
5 - ملحد سابق الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 22:58
باركوا لي كذلك، كنت قد ألحدت سنة 2010 و بعد 8 سنوات تقريبا من الالحاد بدأت أُراجع الأمر مع نفسي بعيدا عن الأشخاص،سنة ونصف تقريبا من البحث العميق تأكدت من صدق الرسالة المحمدية و صدق القران الكريم، عدت للإسلام تقريبا قبل 15 يوما و البارحة أطمأن قلبي و تيقن عقلي بما لا يدع مجالا للشك أن الاسلام دين رب العالمين، حدثت أمور خصني بها الله تعالى، لا يسعني المجال لذكرها .. أشكر الله على إنقاذي، جد سعيد و الله سعادة عارمة بعدما تيقنت من الأمر، اللهم لك الحمد، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أن عبده محمدا نبيه و الحمد لله .. اللهم أهدي أمتك لما فيه الخير و الصلاح للبشرية جمعاء .. ما شاء الله و لا قوة الا بالله
8 - حسن الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 23:09
Alors macron qu est ce que tu en penses ? est ce l islam qui souffre ou bien c est ta carrière politique qui est dans la merde .imbécile heureux
9 - صلاح الدين الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 23:10
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بقاع العالم يا رب
10 - مسلم على الفطرة الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 23:13
هنيئا لك على عودتك إلى دين رب العالمين وصلحك مع خالقك بعد إن جرك الشيطان إلى طريق جهنم أنقذك آلله منها نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على دينه
11 - خليل الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 23:14
الدين الاسلامي دين سلام ومحبة وعدل ومساواة هذه مبادئ الشريعة الإسلامية، ولكن هذه الفتاة التي اشهرت إسلامها ماذا ستكون ردت فعلها عندما ترى حكومتنا والقائمين على تطبيق العدل والمساواة بين المواطنين ضاربين مبادئ الشريعة الإسلامية عرض الحائط ، ماذا سيكون ردل فعلها عندما ترى ما يجري على أرض الواقع من ظلم وقهر وفقر وتهميش وتشرد وقمع واستبداد من قبل من ادو القسم على مصحف هذا الدين ضد مواطنيهم ، نحن ليس بحاجة إلى إدخال أشخاص لديننا بقدر ما نحن بحاجة إلى تثبيت الإيمان في قلوبنا أولا.
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