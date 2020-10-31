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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | محنة سائقي طاكسيات

محنة سائقي طاكسيات

السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سباتة السبت 31 أكتوبر 2020 - 15:25
من أسباب انتشار كورونا بالبيضاء أصحاب طاكسيات. ينقلون مصابين من مستشفى إلى منزل . ينقلون عائلة مصاب......... الحل هو طاكسيات خاصة بمستشفيات و مراكز تحاليل
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2 - مواطن من الدارالبيضاء السبت 31 أكتوبر 2020 - 15:31
أي مكان في الدارالبيضاء يجتمع فيه الطاكسيات يصبح ملوثا بالازبال ورائحة البول.. ويصبح أرضا موروثة لهم.مثلا شارع الفداء لم ينقد السكان منهم بعد أن دقوا كل الأبواب والاستنجاد بالملك. سوى مشروع الترام...
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3 - محمد الصحراوي السبت 31 أكتوبر 2020 - 15:38
للاسف اقتصاد الريع اصبح يتحكم في دواليب الدولة كيف يعقل ان هولاء السائقين و اصحاب هده السيارات يتحكمون في قرار تهيئة التراب المدينة، هولاء لايدفعون ضرائب و سياراتهم تقوم بالضرر بصحة العباد و البيئة، اصحاب السيارات بالدعم الفاحش المقدم من حكومة بنكيران اشتروا ارخص سيارة في السوق و الاكثر تلويثا للبيئة الهم الاول و الاخير هو الربح الفاحش و بدون دفع الضرايب و كانوا هم الاوائل لطلب الاعانة من صندوق الفاجعة للتضامن. و الان يريدون الاستحواذ على الشارع العام و لايهمهم النظام العام او القانون متى سيصبح المغرب بلد قانون وليس اقتصاد الريع هو الدي سيقدم البلاد الى الامام.
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