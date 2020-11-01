24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/11/2020
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:12
|18:39
|19:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- 245 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
- الجزائر تناور "قرار الصحراء" وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع
- كنز مزعوم يحيل 6 أشخاص بشيشاوة إلى القضاء
- استمرار العنف في إسبانيا بسبب "إجراءات كورونا"
- الرابطة المحمدية للعلماء تناقش مشاريع المستقبل
العالم يبحث عن مقاييس جديدة لتقييم أداء الاقتصادات بعد الجائحة (5.00)
معهد لأئمة المساجد يُدرس "الإسلام الفرنسي" وسط أجواء علمانية (5.00)
الدار البيضاء تقترب من العودة إلى تطبيق "الحجر الصحي الشامل" (5.00)
- جاك لانغ يبرئ ماكرون من معاداة الإسلام وينادي بإيقاف "المقاطعة" - (165)
- الدار البيضاء تقترب من العودة إلى تطبيق "الحجر الصحي الشامل" - (127)
- إعلامية جزائرية تغضب المغاربة بالعيون الصّحراوية - (107)
- الجزائر تناور "قرار الصحراء" وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع - (106)
- مصدر مسؤول: الحكومة لم تناقش إعادة تدابير الحجر الصحي بالمغرب - (84)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هدايا الأمن لإسراء
الأحد 01 نونبر 2020 - 19:54