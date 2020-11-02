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كُتّاب وآراء
خسائر ميني تسونامي بالبيضاء
الاثنين 02 نونبر 2020 - 17:38
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ملاحظ الاثنين 02 نونبر 2020 - 17:56
الترقيع و البناء المغشوش. هذا مصيره. النرويج بنت طريق السيار وسط البحر ولا زالت صامدة رغم الأمواج العاتية.
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