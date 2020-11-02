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كُتّاب وآراء
محاكمة أم رمت أطفالا
الاثنين 02 نونبر 2020 - 18:49
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - MOHAMED الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:23
هدشي كتر(كنتفكر واقعه العراق ......) الروح رجعات رخيصة 8 او 10 سنوات تتفاجأ بخروج الجاني
نتي يا الفاهمة حتى هداك اللي كيقتل اللام و الاب ديالو يجي و برر انه مريض نفسانيا ضحية اعتدآت و العنف ضد الاطفال.......
انا كنعتقد ان الضروف الصعبة تخرج الخير او الشر الكامن في الانسان فكثير منا عانى في حياته
لا لحقوق المجرمين و الدفاع عنهم لكسب الدعم من الخارج
نتي يا الفاهمة حتى هداك اللي كيقتل اللام و الاب ديالو يجي و برر انه مريض نفسانيا ضحية اعتدآت و العنف ضد الاطفال.......
انا كنعتقد ان الضروف الصعبة تخرج الخير او الشر الكامن في الانسان فكثير منا عانى في حياته
لا لحقوق المجرمين و الدفاع عنهم لكسب الدعم من الخارج
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