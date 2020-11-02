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الرئيسية | صوت وصورة | التصويت المبكر في أمريكا

التصويت المبكر في أمريكا

الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:48

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:02
طريقة الانتخابات الأمريكية وضعت بطريقة ذكية وهي نموذج فريد يستحيل تطبيقه في دولة أخرى وكل تلك المهرجانات والتنقلات للمرشحين لا دخل للخزينة الأمريكية فيها ولو بدولار.. الدولة الفدرالية فقط تؤمن ظروف الانتخابات..
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