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كُتّاب وآراء
الجيش يؤمن مداخل البيضاء
الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
2 - يوغرطة الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:38
ما ذا يؤمن من يقف جامدا فوق مركبته. غريب استخدام الجيش في محاربة كورونا فقط عن طريق الاستعراض دون ان يكون له اي دور ايجابي في ردع المستهترين وفرض الحجر.
3 - simo الاثنين 02 نونبر 2020 - 21:44
لا وجود الأي تدخل...فكل القيساريات مملوؤة..والمتاجر الكبرى لا نجد مكان شاغر..والمولات هي أيضا...وكذلك الأماكن العمومية كالنافورة لحمام ...فيوم العيد كانت مملوؤة عن آخرها...وجاء التدخل ثاني العيد....اما سيدي مومن والبرنوصي فلا حدث ولا حرجة....بعد الغداء الكل يخرج لقضاء حاجته...ولم نر ولو شرطية واحدا....نريد افعال لا صور وأقوال....شكر
4 - سمسم الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:00
بغيت غير نعرف الدور ديالهم، غير معدبين هادوك الولاد
5 - minnesota الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:04
حاليا الجيش المغربي خاصو ايكون في معبر الكركرات ماشي الدار البيضاء
6 - fidèl marocain الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:09
c est une ville qui est devenu incontrolable surtout avec les gens inconscients qui ne prennent plus ou jamais des mesures de protection. cette crise a montré que casa peut devenir un danger si les autorités ne reorganisent pas le travail je pense qu il faut la diviser en 10 et meme plus de prefectures et augmenter les fonctionnaires et les etablissements d etat pour mieux contrôler dans l avenir( police ,autorites,ingénieurs,medecins..) aussi les maisons des jeunes,terrains,écoles...
7 - عبد المجيد شهبون الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:18
كنت انادي داءما بهذا التواجد العسكري في مدينه الدار البيضاء لان تواجد القوات الجيش هو الحل الوحيد الذي بامكانه ردع المخالفين والمستهترين بالوسائل الوقاءيه لتفادي الأرقام المقلقة التي تعرفها العاصمة الاقتصاديه . تواجد الجيش يجعل السكان يشعرون بالجديه في تنفيذ التعليمات الصحيه باعتبار ان أفراد القوات المسلحه تتمتع داءما بالجديه والصرامة لانها لا تميل الى تمييع الأمور بل تأخذ الأنور داءما محمل الجد وهو الامر الذي ينعدم لدى بعض السلطات العموميه التي خول اليها تنفيذ التعليمات . كنت أطالب داءما بتواجد قواتنا العسكرية في مدينه طنجه حين وقع التراخي بشتى أنواعه الى ان حضرت هبه الجيش وعادت الأمور الى نصابها. عاشت قواتنا المسلحه الملكيه وعاشت جديتها وصرامتها .
تعليق غير لائق
-20
8 - الخميس الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:22
لو قام كل الأفراد بحمل اللثام(الكمامات )في نفس الوقت ولمدة 5او6 أيام لتخلصنا من الفيروس بصفة نهائية لكن هذا غير ممكن في مجتمعنا والبديل كان على الحكومة نشر الجيش لاجبار الناس على تطبيق تعليمات وزارة الصحة في بداية الجاءحة أما الآن وقد وصلت الجاءحة إلى البوادي تغيرت المعطيات. وما علينا إلا تقبل الواقع.
تعليق غير لائق
-11
9 - فاعل خير الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:23
سيشهد العالم على أننا الدولة الوحيدة التي حاربت فيروس كورونا بالجيش
10 - abdo الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:24
لا نريد الاستعراضات بل التطبيق الميداني .نشوفو الجيش لي جبتوه يؤمن ويساهم في تنزيل التدابير .لا يكتفي بالجولات الاستعراضية .
11 - soutien الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:25
لماذا الحجر فقط بالليل ؟ يجب أن يكون كذلك بالنهار، لمن ليس له حاجة في الشارع والسوق وغيرهما , لماذا يوجد هذا المواطن خارج البيت ويتجول ويتنزه (ويشم الهواء العليل) من غير حاجة؟ الأطفال يلعبون هنا وهناك ، الشباب متجمع في كل مكان، الرجال والشيوخ يلعبون الورق( رأيت هذا بأم عيني في إحدى الحدائق) ، لا رقيب ولا حسيب ، لماذا لا تكون دوريات تطلب من الناس الذي لا حاجة له في الخروج أن يلزم بيته؟ انا ارى الشارع والمنتزهات والمقاهي والأسواق والحداىق وغيرها من الاماكن مملوؤة عن اخرها ، كأن الوباء قد اختفى تماما، أو أننا نعيش مثل الأيام التي كنا نعيشها من قبل
لماذا نحد من حركة المواطن بالليل علما ان الكل سيذهب إلى بيته الكل سيخلد للراحة بعد التجوال والحركة طيلة النهار ، فالنهار هو الذي يجب أن تحد فيها الحركة ، نعم جميل أن تنقص حركة المواطن بالليل لكن الأجمل أن تحد الحركة في النهار أو على الأقل تحقيق التباعد و ارتداء الكاممة وعدم الاختلاط .
لماذا نحد من حركة المواطن بالليل علما ان الكل سيذهب إلى بيته الكل سيخلد للراحة بعد التجوال والحركة طيلة النهار ، فالنهار هو الذي يجب أن تحد فيها الحركة ، نعم جميل أن تنقص حركة المواطن بالليل لكن الأجمل أن تحد الحركة في النهار أو على الأقل تحقيق التباعد و ارتداء الكاممة وعدم الاختلاط .
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