24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4513:1616:1118:3719:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. برلمانيو النّاظور يراسلون وزير الصحّة بشأن كوفيد (5.00)

  2. بوصوف يضع سوء الفهم الكبير بين الإسلام والعلمانية تحت المجهر (5.00)

  3. هل يستطيع الأمناء العامون للأحزاب دخول غمار الانتخابات المقبلة؟ (5.00)

  4. دبلوماسية المملكة تنجحُ في "تغييب" الاستفتاء في تقرير مجلس الأمن (4.50)

  5. الحمود: غالبية مرضى كورونا في بروكسيل مغاربة‎ (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | انقطاع الأوكسجين بطنجة

انقطاع الأوكسجين بطنجة

الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 06:23

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.