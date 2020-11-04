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كُتّاب وآراء
قنصلية الإمارات بمدينة العيون
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - بلورة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:28
ننتظر رد العدو الجزاءري من خلال تبونه أو شخص آخر.
2 - مناضلة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:28
الحمد لله دائما الحق ينتصر على الباطل والقادم أجمل بإذن الله
3 - Hassan الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:32
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمدا كثيرا على افتتاح القنصلية الاماراتية في مدينة العيون ونشكر كل الجهود المبدولة من اخواننا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل فمزيد من النجاح ان شاء الله
كما ندعو كل الاشقاء العرب والافارفة والاصدقاء الاروبيين لفتح قنصليات في مدننا الجنوبية العزيزة.
يحيا المغرب من طنجة الى الكويرة
الحمد لله حمدا كثيرا على افتتاح القنصلية الاماراتية في مدينة العيون ونشكر كل الجهود المبدولة من اخواننا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل فمزيد من النجاح ان شاء الله
كما ندعو كل الاشقاء العرب والافارفة والاصدقاء الاروبيين لفتح قنصليات في مدننا الجنوبية العزيزة.
يحيا المغرب من طنجة الى الكويرة
4 - شكرا الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:34
شكرا لأصدقائنا الأفاضل بالأمارات وعقبال باقي دول الخليج العربي.
5 - مرحبا بالإمارات في المغرب الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:38
ان إقامة قنصلية إماراتية في العيون المغربية تعتبر اولا اعتراف بالوحدة الترابية للمغرب، وثانيا هي بداية للاستثمارات إماراتية ضخمة في القريب العاجل في العيون وباقي المدن الصحراوية المغربية.
6 - عثمان الفاطمي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:38
هنيئا للديبلوماسية المغربية بهذا الانتصار التاريخي، الذي لاشك سيجلب حزمة من الاستثمارات الاماراتية لأقاليمنا الجنوبية العزيزة، كما يفتح الباب أمام كل دول مجلس التعاون الخليجي الست للتوجه في خطوات مماثلة إلى جانب باقي الدول العربية الشقيقة إن شاء الله تعالى.
7 - طال انتظاكم الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:38
السعودية الكويت مصر الاردن عمان البحرين لبنان اين انتم لطالما كان المغرب بجانبكم في قضايكم الوطنية وحان الوقت لرد الجميل المغرب يواجه حملة شعواء من اسوء واقبح جيران .
8 - متتبع الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:39
الإمارات كانو من الأوائل المشاركين في المسيرة الخضراء، بالإضافة إلى كل دول الخليج + تونس و ليبيا و مصر و بالتالي فهم حلفاء تقليديون للمغرب،... الشعب الجزائري ليس عدو للمغرب بتاتا، لأن جدودهم أيضا شاركوا في المسيرة الخضراء بالصحراء المغربية و أغلبية شعبهم يساند مغربية الصحراء و لا يخاف من قول هذا، الجنرالات الخونة هناك هم من خلقوا المشكل لكن الشعب الجزائري ليس بالغبي و الجزائري هو أقرب خلق للمغربي على جميع المستويات، قريبا سوف يطيحون بهم من الحكم لأن ثروات الجزائر يثم نهبها و سرقتها من طرف الجنرالات التي تمول عصابات البوليساريو. هذا اللعب أصبح مكشوف للشباب الجزائري خاصة الذي لم تعد الجزائر قادرة على تنويمهم
10 - مغربي حر الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:41
عاشت المملكة المغربية الشريفة.صفعة اخرى لاعداء المملكة ومازالت المفاجآت قادمة باذن الله
11 - عبد الرحيم الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:42
شكرا للإمارات العربية المتحدة نتمنى تتبعها دولة قطر الحبيبه والسعودية العزيزة والكويت الغالية والبحرين المحبوبة وصلطنة عمان الأصيلة المتجذرة وجميع الدول العربية وأفريقيا سلام الله عليكم
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