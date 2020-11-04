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كُتّاب وآراء
الأخوّة المغربية الإماراتية
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - ياسين الفكيكي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:21
يجب الحذر من الاعلام الاخواني القطري التركي وبيادقه الاعلامية المصرية وغيرهم لانهم لن يقفوا مكتوفي الايدي وسيحاولون نفث سمومهم لافساد هذه العلاقة بين المغرب واشقائه الخليجيين، لذا الحذر الحذر خاصة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تهاجم المغرب باسماء خليجية او العكس لخلق عداوة وهمية لايقف خلفها الا الذباب الالكتروني الحاقد على مصالح الدول التي تقف سدا منيعا امام اطماع الاسلام السياسي.
2 - Maroc الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:24
Bravo et merci à nos amis aux pays vraiment frère du Emirates Arab Unis
3 - الامارات المتحدة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:40
مبادرة تحسب لكم اتجاه الوحدة الترابية المغربية فشكرا لكم.
4 - Lamya الأربعاء 04 نونبر 2020 - 12:42
يعجز اللسان عن التعبير. فعلا علاقة المغرب بالامارات العربية المتحدة الشقيقة علاقة متميزة و متينة. ادامها الله محبة و اخوة صادقة بين البلدين الشقيقين. و نتمنى من الله العلي القدير ان تكون هذه العلاقة الاخوية الصادقة, التي كان تمرثها افتتاح قنصلية الامارات بمدينة العيون, عاصمة الصحراء المغربية, فالا حسنا على الامة العربية و الاسلامية باذن الله تعالى.
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