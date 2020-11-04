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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | قرار الإمارات التاريخي

قرار الإمارات التاريخي

الأربعاء 04 نونبر 2020 - 16:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 17:01
مرحبا تحياتي لكم جميعا المغاربة الغيورين الاحرار على وطننا الغالي
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2 - عبده الأربعاء 04 نونبر 2020 - 17:11
شكرا الإمارات على قرارها الشجاع والواقعي والأخوي...فدولة الإمارات كانت دوما مع المغرب في قضيته الوطنية في الأيام الصعبة عندما كانت الجزائر تشتري مجموعة من أصوات الأفارقة...تارة بالترهيب وتارة بالترغيب...حيث خسر الملايير من الدولارات في قضية خاسرة بالنسبة للجزائر...موقف الإمارات اليوم يذكرنا بالعلاقة الجيدة التي ربطت المرحوم الشيخ زايد بالمرحوم الحسن الثاني ..والأيادي البيضاء للشيخ زايدعلى المغرب..شكرا للإمارات على موقفها الشجاع.
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3 - وجدي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 17:19
"الماتش سل" هذه هي العبارة التي سيتلقها النظام العسكري الجزائري وابنته الغير الشرعية البوليزاريو
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4 - حسن شوفي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 17:20
ننتظر من الولايات المتحدة الأمريكية، أن ترد الجميل، لقد كان المغرب اول دولة في العالم اعترفت بها، يوم كانت لا تجرؤ أعتى الامبراطوريات على القيام بذلك.
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