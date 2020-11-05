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كُتّاب وآراء
أجواء عاصفية في الجديدة
الخميس 05 نونبر 2020 - 10:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ديمقراطي الخميس 05 نونبر 2020 - 10:52
الشتا بدات كاتبان بحال شي ضيف عزيز وغالي جدا بعدما كنا في وقتنا كانتخباو منها بكثرة ما كانت كاتصب .. هاد الزمان ما بقا فيه ما يعجب..
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