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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | منع مسيرة المتعاقدين

منع مسيرة المتعاقدين

الخميس 05 نونبر 2020 - 19:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - استاد جامعي الخميس 05 نونبر 2020 - 20:18
خاص يرسموكم و يعطيوكم حق الترقي و اجتياز مباريات التفتيش و الادارة و التعليم العالي و الحق يأخد ولا يعطى بالتوفيق لكم.
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3
2 - مغترب الخميس 05 نونبر 2020 - 20:25
في بلد المتناقضات برلماني ينام فالبرلمان 4 ملايين سنتيم شهريا و استاذ فالفيافي و الفرعيات يقتلو غا البرد 5000 درهم و سيهم بنكيران 7 ملايين تقاعد لم يساهم فيها بدرهم و الاساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد كيحسبو ليهم التقاعد طيلة سنوات الخدمة ههههه فهم تسطى يجب أن نساند هؤلاء الشباب و نخرج معهم مستقبلا لأن التعليم و الأستاذ فالدول المتقدمة تحظى بالرعاية الأولى و الأستاذ يتلقى أعلى أجر بينما فالموغريب الدعم و المنح و التقاعدات الريعية تعطى للتافهين و الفنانين و ووو
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3
3 - zkhallouti الخميس 05 نونبر 2020 - 20:27
ابغيت غير نعرف واش ملي تم الامضاء على العقد واش اختياري أو اجباري هاد شي اللي ابغيت نعرف وصافي
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9
4 - visiteur الخميس 05 نونبر 2020 - 20:30
لمادا تعنفونهم؟يطالبون بحقوقهم المشروعة في دولة الحق والقانون.
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5 - سعد غفير الخميس 05 نونبر 2020 - 20:31
هل الظرفية مناسبة من اجل التظاهر و الاحتجاج؟ الاقتصاد واقف و البعض لا يرى الا مصلحته الضيقة...ماذا عن قطاع السياحة و النقل و المطاعم و الفنادق و ناس الفرجة و الفن و العيوط و الاجواق و الاعراس و ناس المقاهي الخ...الناس واقفة و البعض يتظاهر و كأننا في وضع مريح و لا ينقصنا الا الاحتجاج و الترقيات السريعة...هل هؤلاء اساتذة و يفكرون ؟ بل هم حمقى بمعنى الكلمة و الا فربما ان هو الاحمق؟ هؤلاء لم يعرفوا حالات الحرب؟ لم يعيشوا ايام الحروب حيث الراسيون و قطعة صغيرة من الخبزة و علبة سردين و شوف تشوف...واش اقتصادات العالم تمر بازمة لم تعرفها من قبل و البعض عندنا يتظاهر من اجل الترقية و التوظيف...و شوف تشوف دولة واش باقا قادرة تخلص الاخرين...بل حتى سياسة سلك سلك لم تعد تجدي...ازمة كوفيد-19 اشد من الحرب العالمي 2 لو كنتم تعلمون حقا...اوربا اغلقت الحدود و اقامت الحجر و الناس فقط تتعافر فقط من اجل لقمة العيش الضرورية...
عالم احمق حقا حقا و كله ذاتيات و كبرياء و عجرفة و جهل مبين واضح
قال ليك اساتذة؟ لا اظن...انتظروا فقط حتى ينقشع ظلام كوفيد و خطره الذي حير العالم باجمعه...
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6 - مواطن الخميس 05 نونبر 2020 - 20:39
الإضراب و الاحتجاج السلمي حق مكفول من الدستور، لمذا العنف و الاعتقالات؟؟
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