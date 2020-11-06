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كُتّاب وآراء
موسم جني البرتقال
الجمعة 06 نونبر 2020 - 11:24
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Naima الجمعة 06 نونبر 2020 - 11:36
تبارك الله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله.
اللهم زد وبارك وادم علينا نعمك ما ظهر منها وما بطن.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم زد وبارك وادم علينا نعمك ما ظهر منها وما بطن.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
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