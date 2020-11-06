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كُتّاب وآراء
أمزازي والحجر الشامل
الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
2 - mo nl الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:20
"عدم التخالط في (المكانات) وعدم التجمعات في (المكانات) ؟؟؟ " هل هذه لغة عربية ، و تْنطق من طرف النطق الرسمي للحكومة،،،،
جمع مكان الأماكن ام أنا المخطئ؟
جمع مكان الأماكن ام أنا المخطئ؟
تعليق غير لائق
213
3 - salama الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:20
الحجر الصحي هو الحل لكي لا نفقد أحبابنا .
وعلى الجميع الالتزام و الصبر لكي نتجاوز هاده المحنة.
نطلب من الله العلي القدير أن يرفع عنا هاد الوباء.
وعلى الجميع الالتزام و الصبر لكي نتجاوز هاده المحنة.
نطلب من الله العلي القدير أن يرفع عنا هاد الوباء.
تعليق غير لائق
-65
4 - souhail_23 الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:21
اوا من ترجعو الحجر الصحي وكلو ناس الحجر ولا ضحكو عليهم ب 800 dh ولاكن هاد الشعب اي ستهل هاتشي حيت مزال مبغاش اي فيك
5 - غرييييب الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:23
علاش هادوك اللي فالصفوف الأمامية و جهة اليسار مادايرينش التباعد؟ آ سيد الناطق الرسمي للحكومة
وعدد الأشخاص الموجودين في الإجتماع ما فايتينش العدد المسموح به في حالة الطوارئ؟
كونو قدوة لتوصياتكم آ سيد الناطق الرسمي للحكومة
وعدد الأشخاص الموجودين في الإجتماع ما فايتينش العدد المسموح به في حالة الطوارئ؟
كونو قدوة لتوصياتكم آ سيد الناطق الرسمي للحكومة
6 - kamal الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:24
ضروري الرجوع للتعليم عن بعد، المدارس أصبحت قنابل موقوتة
تعليق غير لائق
-42
7 - علي الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:26
أمزازي صرح بهذا التصريح باعتباره ناطقا رسميا باسم الحكومة جميل منه هذا الخروج لكن لماذا لا تتواصلون مع المواطنين في القنوات الرسمية كما قلتم في البلاغ التكذيبي،
مسألة الحجر الصحي صعبة على الجميع لكن هي الحل بالنسبة لبعض المناطق فقط ليس يفرض على الجميع.
لماذا لم تفتح مساجد بعيدة عن الحياة أقصد مساجد بالجبال والمداشر، عندنا بزاكوة قرى بعيدة تحرم من فتح المساجد مما يجعل الناس يتنقلون إلى الدواير المجاورة هي ما هي... إذا كان أبناء الدوار سيقيمون الصلاة بثلاثين مصليا في مسجد واسع وفسيح .. فإنهم يقيمونها بمئتي مصل... أعتقد أن المنطق مغيب أحيانا في اتخاذ بعض القرارات والله تعالى نسأل أن يرفع عنا البلاء والوباء..
مسألة الحجر الصحي صعبة على الجميع لكن هي الحل بالنسبة لبعض المناطق فقط ليس يفرض على الجميع.
لماذا لم تفتح مساجد بعيدة عن الحياة أقصد مساجد بالجبال والمداشر، عندنا بزاكوة قرى بعيدة تحرم من فتح المساجد مما يجعل الناس يتنقلون إلى الدواير المجاورة هي ما هي... إذا كان أبناء الدوار سيقيمون الصلاة بثلاثين مصليا في مسجد واسع وفسيح .. فإنهم يقيمونها بمئتي مصل... أعتقد أن المنطق مغيب أحيانا في اتخاذ بعض القرارات والله تعالى نسأل أن يرفع عنا البلاء والوباء..
8 - مواطن الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:27
في الغالب سيتم اللجوء إلى الحجر الصحي لثلاثة أسابيع في معظم البلدان لإرغام المواطنين على قبول اللقاح الذي غالبا سيعلن عن إكتشافه في الشهر القادم.
أكيد عندما يطبق الحجر الصحي فستصبح أمنية المواطنين إيجاد اللقاح ليس للوقاية من الفيروس بل للخروج من الحجر الصحي.
هذا مجرد تحليل يحتمل الصواب والخطأ معا والأيام القادمة هي الكفيلة بالإجابة عن كل التساؤلات.
أكيد عندما يطبق الحجر الصحي فستصبح أمنية المواطنين إيجاد اللقاح ليس للوقاية من الفيروس بل للخروج من الحجر الصحي.
هذا مجرد تحليل يحتمل الصواب والخطأ معا والأيام القادمة هي الكفيلة بالإجابة عن كل التساؤلات.
9 - مواطن من المغرب الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:27
كل الأخطاء تقع على عاتق السلطات العمومية. عندها قانون طوارئ لكنه غير مفعل . عندها موارد بشرية لكن غير متواجدة على أرض الواقع. عندها سلطات اكبر من الحكومة لكنها معطلة..
10 - عادل الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:29
غير لي عندو شي أجر شهري مضمون مصدعنا بضرورة الحجر الصحي،الأنانية قاتلة بنادم.
12 - كمال المنصوري الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:31
لقد قلناها منذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه فرنسا الحجر الكامل.
نحن لازلنا مستعمرة فرنسية و من الطبيعي انْ نتبع نفس سياساتها و كنا ننتظر قرار الحجر الصحي الكامل في المغرب و في نفس الوقت كنا نعلم جيدا أنّ المسؤولين سيتركون بعض المساحة الزمانية بين حجر فرنسا و حجر المغرب.
للأسف مسؤولونا لا يفكرون و لا يُبدِعون هم فقط ينقلون ما يفعله أسيادهم.
أما ما يحدث في المغرب فهو نتيجة لعقود من سياسات التجهيل و الفقر و الأمية و العبث بالمقررات الدراسية و العبث بالمؤسسات الدينية...المسؤولون القدامى الدين أوصلوا المغرب لهذه الحالة عليهم أن يحاسبوا و يُسجَنوا عِوَض أن يحصلوا على رواتب سمينة يتمتعون بها مدى الحياة ثم ترثها زوجاتهم بعد عمرهم الطويل
نحن لازلنا مستعمرة فرنسية و من الطبيعي انْ نتبع نفس سياساتها و كنا ننتظر قرار الحجر الصحي الكامل في المغرب و في نفس الوقت كنا نعلم جيدا أنّ المسؤولين سيتركون بعض المساحة الزمانية بين حجر فرنسا و حجر المغرب.
للأسف مسؤولونا لا يفكرون و لا يُبدِعون هم فقط ينقلون ما يفعله أسيادهم.
أما ما يحدث في المغرب فهو نتيجة لعقود من سياسات التجهيل و الفقر و الأمية و العبث بالمقررات الدراسية و العبث بالمؤسسات الدينية...المسؤولون القدامى الدين أوصلوا المغرب لهذه الحالة عليهم أن يحاسبوا و يُسجَنوا عِوَض أن يحصلوا على رواتب سمينة يتمتعون بها مدى الحياة ثم ترثها زوجاتهم بعد عمرهم الطويل
13 - سعيدة الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:32
والله هذا الوباء لايمنع التحكم في انتشاره إلا بالوعي أولا ثم بالعزيمة والإرادة والكف عن الاستهتار واللامبالاة...
14 - hamid الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:33
هل هناك أرقام حقيقية حول مدينة فاس؟ فالتحاليل قليلة وشبه متوقفة ولهذا السبب الرقم المسجل ضئيل وهناك عدة (مكانات) كلها بوزيتيف.
15 - adil الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:33
وا الناطق الرسمي باسم الحكومة وا وزير التربية والتعليم جمع مكان هو اماكن ماشي مكانات.... لا يمكن شغل مثل هذه المناصب بهكذا مستوى... انت تمثل الدولة والشعب المغربي....ارحمونا
16 - ملاحظ الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:33
السيد الناطق باسم الحكومة تكلم عن التباعد كأول إجراء وقائي والملاحظ في بداية الفيديو هم أصلا لم يحترموا التباعد .
17 - وطني الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:33
على المواطنين ان يلتزموا بالتعليمات الاحترازية و الوقاءية لتجنب الحجر الصحي لاهه ليس بصالح المواطنين اولا و الاقتصاد ثانية لانه غالبا لن يكون دعم
18 - مواطن الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:37
الحجر الصحي قرار صعب لكن في ظل ارتفاع أرقام الإصابات وحالات الوفيات وتهاوي المنظومة الصحية سيكون إجراء لا مفر منه ، يجب توفير الدعم المادي للمواطنين حتى يتجاوز بلدنا الحبيب هذه الجائحة .
تعليق غير لائق
-10
19 - benomar الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:40
في نضري المتواضع. يسدو نهار ويحلو نهار ... النتيجة الاولى انخفاض الحالات بالنصف بعد يومين ... والله أعلم
20 - مواطنة مغربية الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:41
وا المشكل هو الناس واش انت فدارك ساد عليك والناس يجيو يدقو بغينا غير نسول عليكم واش لباس الالا اسيدي راه كاين التلفون تلاقى شي حد خدمة او عائلة او الزنقة تقول السلام عليكم واغير سلمي راه اللي مكتاب هو اللي غادي يجينا ايوة فهمهم انت البشر مكلخ
21 - الاختلاط الاضطراري الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:42
راه المؤسسات التعليمية التي يغير تلامذتها القاعات الدراسية من مادة لأخرى تعرف اختلاط وتقارب جسدي في الممرات والساحة والتلاميذ يصعون الكمامات بشكل لا يغطي الأنف والفم. زد على ذلك تناوب الأفواج يعني التناوب على نفس المقعد ونفس الطاولة بالنسبة للتلاميذ
22 - الى no no التعليق 2 الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:44
فعلا ، هناك أخطاء لغوية وخلط في المصطلحات.
جمع كلمة مكان هو أمكنة وليس مكانات ولا أماكن .
الأماكن هي جمع الجموع لكلمة أمكنة .
المكانات جمع كلمة مكانة .
اما بخصوص الحجر الصحي فمن وجهة نظري نحن متأخرين في تطبيقه .
تحياتي mbarak
جمع كلمة مكان هو أمكنة وليس مكانات ولا أماكن .
الأماكن هي جمع الجموع لكلمة أمكنة .
المكانات جمع كلمة مكانة .
اما بخصوص الحجر الصحي فمن وجهة نظري نحن متأخرين في تطبيقه .
تحياتي mbarak
23 - مواطن حر الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:46
الأمور تتعقد أكثر. لقد تم حدوث طفرة للفيروس في الدانمارك وقد تمت هده الطفرة عند حيوان vison . الحجر الصحي الشامل هو الحل الوحيد. اللهم ألطف بعبادك
24 - فاطمة الزهراء الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:46
نعم الحجر الصحي هو القرار الصحيح للمواطنين
25 - طالب معاشو الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:47
عطيونا واحد 3000 درهم للأسرة و ديرو لنا الاحتجاز الصحي ماشي غير الحجر انت اسي الوزير راك كتشد 6 ملايين سنتيم و عندك الڤيلا و الخدم و مكتخلص لا ماء لا كهرباء لا كراء لا هاتف لا انترنيت لا بنزين لا سيارة.... كلشي بيليكي على ظهر الشعب المقهوور
26 - Professeur الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:48
نيابة الحي الحسني بالدار البيضاء نشتغل ب 20 و 22 تلميذ فالقسم بالتفويج واحد ورا واحد، تلاميذ البكالوريا القليل فيهم لي ملتزم بالكمامة ، المهم لطف الله حاضر فغياب الرؤية و المنطق و الكفاءة و الفعل ديال مدبري شؤون القطاع لي راس مالهم هضرة خاوية لا تقدم و لا تأخر .
المنطق يقتضي ان التلاميذ يقراو الحصص ديالهم كاملة مادام التباعد و الاحتراز فالمدارس غير موجود فالواقع، راه وليدات الناس ضايعين ماكيقراو والو. واش ساعة فالاسبوع لمادة ديال الامتحان الوطني معقولة فنظركم ؟
المنطق يقتضي ان التلاميذ يقراو الحصص ديالهم كاملة مادام التباعد و الاحتراز فالمدارس غير موجود فالواقع، راه وليدات الناس ضايعين ماكيقراو والو. واش ساعة فالاسبوع لمادة ديال الامتحان الوطني معقولة فنظركم ؟
27 - kattani simo الجمعة 06 نونبر 2020 - 12:51
الحجر الصحي انتحار بل سيكون سببا في اضطربات خطيرة سيشهدها المغرب لان الحجر الصحي بالف درهم لم يعد ممكن اما من له اجر شهري طبيعي ان يطلب بالحجر انها الانانية
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