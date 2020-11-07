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كُتّاب وآراء
موكب المسيرة الخضراء
السبت 07 نونبر 2020 - 11:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - النقد الذاتي السبت 07 نونبر 2020 - 11:41
لنفترض ان شبابا اخرين احتفلوا بطريقة أخرى حملوا كتاب الله وجلسوا في ساحة جامع الفنا يقرؤون القرآن. فهل ستسمح لهم السلطات؟؟
2 - موغرابي السبت 07 نونبر 2020 - 11:50
انا كيبقاو فيا غير شي كاميونات اللي شاركو بيهم فالمسيرة الخضراء باقين خدامين بيهم مساكين كون غير جمعوهم و داروهم فشي متحف ايعرف بالمسيرة الخضراء راه ماشي بهاد الطريقة باش كنعرفو بقضية وطنية حنا فوقتنا كانت المدرسة فذكرى المسيرة كتفرض علينا نجيو لابسين كيطما خضرة و لا حمرة و نديرو الإستعراض و انشطة فيها مسرحيات و اغاني و اناشيد و الدليل هاني باقي نحكيلكم عليها. المشكيل هو آش دارت الديبلوماسية المغربية ديالنا فالقضية 46 سنة راه بزاف اما فيما يخص حنا فرانا مآمنين باللي الصحراء مغربية و ستبقى مغربية.
3 - مواطن من الداخلة المغربية السبت 07 نونبر 2020 - 11:50
مراكش دائما في القمة ،وفي الزعامة ،ونعم الوطنية الصادقة والحماس الغير المنقطع النظير ،رغم ظروف الوباء ، الغيرة الوطنية انست الجميع هذه الجائحة ،من مراكش الحمراء - حاملة لواء مجد تاريخ المملكة - ، انطلقت المسيرة الخضراء الغالية ،وبمبادرات ابنائها البررة الوطنية ستنكسر اوهام اعداء الوحدة الترابية ( وهي الجزائر )، اما شردمتها فأدوارها لا تختلف عن ادوار شاوش الادارة أو نادل المقهى ،رغم ان هاتين المهنتين اشرف من ان تجرى بهم هذه القارنة ،معذرة للمهنتين الشريفتين
4 - عادل السبت 07 نونبر 2020 - 11:52
لماذا لاتتجهون إلى مدينة العيون او الداخلة كل سنة ويلتحق بكم شباب أخر في الطريق أحياء لذكرى المسيرة الخضراء سيكون حدثا رائعا وملهما.
5 - skimo السبت 07 نونبر 2020 - 12:17
صاحب السيارة الفاخرة التي تتقدم الموكب هو مسير المسيرة لا داعي للركوب على مثل هاد المناسبات الوضعية و لا المنطق يسمح بذلك
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