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كُتّاب وآراء
نداء المسيرة بصوت إفريقيا
السبت 07 نونبر 2020 - 17:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - علي نايت عمر السبت 07 نونبر 2020 - 17:48
و الله عندما شاهدت هذا الفيديو تبورشت شكرا جزيلا افريقيا و اتمنى ان يشاهدوه حكام الجزائر
2 - متقاعد السبت 07 نونبر 2020 - 17:51
هنيئا للمغاربة من طنجة إلى لكويرة بعيد المسيرة الخضراء و لنفتخر جميعا بمغربية الصحراء و اعداؤنا الى الجحيم
3 - intidam Hassan السبت 07 نونبر 2020 - 17:57
والله العظيم الى هاذو هوما اخواننا وخاوا خوا تاع بصح بلا نفاق
4 - ولد حميدو السبت 07 نونبر 2020 - 17:59
ادا كان لا بد من دعم فالافارقة يستهلون فعلى الاقل يدكرون من اهتم بهم بالخير ليس مثل بعض اشباه الفنانين العرب فمهما فعلت معهم سيسيءون للمغاربة بطريقة ام باخرى
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