24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4913:1616:0818:3419:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سفير مغربي يدعم السائقين العالقين في الكركرات (5.00)

  2. "الجالية" توزع دراجات على تلاميذ بسيدي حجاج (5.00)

  3. علماء يكتشفون "بقايا ديناصور" عاش قبل 66 مليون سنة بالمغرب (5.00)

  4. فرنسا تُحين شروط دخول المسافرين من المغرب (5.00)

  5. المرتضى إعمراشا يلجأ إلى "الفرّاشة" لكسب الرّزق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | نداء المسيرة بصوت إفريقيا

نداء المسيرة بصوت إفريقيا

السبت 07 نونبر 2020 - 17:35

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - علي نايت عمر السبت 07 نونبر 2020 - 17:48
و الله عندما شاهدت هذا الفيديو تبورشت شكرا جزيلا افريقيا و اتمنى ان يشاهدوه حكام الجزائر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - متقاعد السبت 07 نونبر 2020 - 17:51
هنيئا للمغاربة من طنجة إلى لكويرة بعيد المسيرة الخضراء و لنفتخر جميعا بمغربية الصحراء و اعداؤنا الى الجحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
3 - intidam Hassan السبت 07 نونبر 2020 - 17:57
والله العظيم الى هاذو هوما اخواننا وخاوا خوا تاع بصح بلا نفاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
4 - ولد حميدو السبت 07 نونبر 2020 - 17:59
ادا كان لا بد من دعم فالافارقة يستهلون فعلى الاقل يدكرون من اهتم بهم بالخير ليس مثل بعض اشباه الفنانين العرب فمهما فعلت معهم سيسيءون للمغاربة بطريقة ام باخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.