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كُتّاب وآراء
ندوة أساتذة التعاقد
الأحد 08 نونبر 2020 - 14:31
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - الاستاذ سيد المجتمع الأحد 08 نونبر 2020 - 14:53
لايجب ضرب الاساتذة ابدا لانهم سادة المجتمع واساسه .كيف يقبل عاقل ان يضرب من يشاركك تربية ابنائك .تضرب الاستاذ وتذهب باينك للمدرسة لتدريسه من يجب ان يضرب هم سارقوا الوطن والمشرملين وقطاع الطرق ولا حول ولاقوة الا بالله هل مازال الاستاذ يضرب في المغرب
2 - مهتم الأحد 08 نونبر 2020 - 14:58
من شيم الرحال الوفاء الوفاء بالعهود والعقود
لذيكم خيارين لا ثالث لهما : الالتزام بما تعاقدت عليه مع الوزارة الوصية أو الاستقالة
لذيكم خيارين لا ثالث لهما : الالتزام بما تعاقدت عليه مع الوزارة الوصية أو الاستقالة
3 - متضامن الأحد 08 نونبر 2020 - 15:10
كأستاذ مرسم أستمتع بكل حقوقي و حريتي أتضامن مع هؤلاء الذين يعيشون الهلع و لا يستطيعون حتى تقديم شهادة طبية لمدة ثلاثة أيام، هم أول من يلتحق بالأقسام و آخر من يغادر ، الخوف من الطرد يحيط بهم، عند غياب أحد الأساتذة يكلفون بتعويضه دون القدرة على إبداء الرفض ، بئس هذا التعاقد .
4 - مواطن الأحد 08 نونبر 2020 - 15:11
كل الرأي العام المغربي ضد التعاقد القبلي ام بعد توقيعه والرضاء به الرأي العام ضدكم بصراحة لأن أبناءنا الآن ضاعو بسبابكم .
الدولة الآن تبيع املاكها فلتبادر إلى تفويت كل مؤسسات التعليم بموظفيها إلى الخواص .
كنخلصو السوايع أكثر من التمدرس في الخصوصي.
الدولة الآن تبيع املاكها فلتبادر إلى تفويت كل مؤسسات التعليم بموظفيها إلى الخواص .
كنخلصو السوايع أكثر من التمدرس في الخصوصي.
5 - ىطاهر حسان الأحد 08 نونبر 2020 - 15:15
لم اعد افهم شيئا - قانونيا كيف فرض عليك التعاقد؟ قضائيا كيف؟ هذا يسمى تنطع و ترهيب للدولة لان الامر يتعلق بلي يد الدولة و اجبارها على تلبية امور لم تقررها بل تريد تنسيقية فرضها فرضا على الدولة بلا وجه حق - القوانين لها مسارات واضحة في جميع دول العالم - اي ان البرلمان هو من يقرر و يصدر القرارات و القوانين و البرلمان مشكل من احزاب و الاحزاب انتخبها المواطن و لتغيير اي قانون وجب سلك نفس المساطر اي النضال مع الاحزاب و انجاحها في الانتخابات و ان تتبنى قضية هؤلاء الاساتذة و تدرجها في برنامجها الخ الخ- و اما الاحتجاج الفج العنيف بهذه الطريقة لاجبار الدولة على تغيير قوانين لمصلحة فئة معينة فهذا هو الجنون و العنف الغير شرعي- القضية معروفة: تم سن نظام جديد للتوظيف في التعليم و تم اصدار قانون و المتابرون وقعوا قبل اجتياز المبارة على كافة الشروط- اين السمؤولية هنا؟ ياك انتم اساتذة؟ و الا كيف تتصرفون مع عقود الكراء و الابناك و السكن و البيع و الشراء و التأمين و القروض؟هل نوقع على العقود تم نتراجع عنها و نقول "عقد كراء فرض علي"؟ العالم كله اليوم يشتغل بالتعاقد و التعاقد هو حرية افضل من التوظيف الخ
6 - أستاذة الأحد 08 نونبر 2020 - 15:24
بالله عيكم وعليكن، نحن مع النضال من اجل الحقوق لكن نوروني من فضلكم،
هل العقد بين الوزارة وأساتذة كان ينص على الإدماج أم لا؟
وبالتالي فقانون العقود واضح ومفصل ويجب تفعيله عوض لعب لعبة القط والفأر على حساب التلاميذ. بل يجب أن يؤدي الخارج عن قانون وشروط العقد جزاء إخلاله بتلك الشروط. وسدينا
هل العقد بين الوزارة وأساتذة كان ينص على الإدماج أم لا؟
وبالتالي فقانون العقود واضح ومفصل ويجب تفعيله عوض لعب لعبة القط والفأر على حساب التلاميذ. بل يجب أن يؤدي الخارج عن قانون وشروط العقد جزاء إخلاله بتلك الشروط. وسدينا
7 - Pseudo الأحد 08 نونبر 2020 - 15:33
كثير ممن يعلقون على موضوع الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا يفهمون خلفيات الملف ويتوقفون فقط عند كلمة التعاقد وضرورة احترام بنود العقد. لنفرض جدلا ان هؤلاء تراجعوا عما تعاقدوا عليه مع الدولة ولننظر لممارسات هذه الاخيرة هل تلتزم بدورها بما تعاقدت عليه مع الشعب. التعاقد ملزم لطرفي العقد وفي دولة تخل بالتزاماتها اتجاه الشعب لا ضير ان تراجع الاساتذة عن بند في العقد. ثانيا لم لا يتم تعميم نمط العمل بالعقدة ليشمل جميع القطاعات نريد واليا بعقد ووزيرا بعقد ومسؤولا امنيا بعقد ان كانت النية هي فعلا الرفع من المردودية. ولا كلشي خدام غير الاستاذ لي مسؤول على كل المصائب فهاد البلاد!!!!
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