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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | مركز كوفيد بجرسيف

مركز كوفيد بجرسيف

الأحد 08 نونبر 2020 - 20:16

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن غيور1 الأحد 08 نونبر 2020 - 21:05
السلام عليكم
أولا الرحمة للموتى و الشفاء للمرضى.
ما سأقوله لن يعجب البعض لاكنها الحقيقة كما هي.
الحكومة لا تقول لكم و للشعب الحقيقة كاملة، كيف؟
الحقيقة أن الفيروس باق في الأرض ما بقيت الحياة، وهو انتشر في العالم كله و ليس فقط في المغرب، و لن ينقرض سواء بالحجر أو الكمامة أو التلقيح أو حتى بالدواء.
أين الدين قالوا بالحجر نصل ل 0 حالة؟ مستحييييل.
لمادا لم يتم القضاء على جميع الفيروسات في العالم، الإيدز مثلا...؟ لأنه لا يقضى عليه.
المغرب يقف أمام خيار واحد و هو التعايش مع الفيروس، و الأهم هو الرفع من الأسرة و التطبيب و العلاج، و ليس كما الآن كل المغاربة يهربون من العلاج في المستشفيات لمادا؟الخبار في راسكم.
الإحتياطات الصحية واجبة و الأكل الصحي و الرياضة..، غير دالك فإنه وهم وهم وهم.
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2 - مغربي الأحد 08 نونبر 2020 - 21:23
الى السيد وزير الصحة المحترم، لا بد من تطبيق القانون على بعض المصحات المتواجده بالرباط وخاصة مصحة السويسي، التي تفرض على كل مريض بكوفيد مبلغ 50 الف درهم اي خمسة ملايين سنتيم، قبل دخوله للمصحة، وهدا المبلغ يكون نقدا، بدون فاتورة او تأمين او كنوبس او سنساس. هؤلاء المصحات تدخل اموال طاءلة على حساب المرضى، والدولة تتفرج ولا تستفيد خزانتها بسنتين واحد، اي بالدارجة نوار، عليكم السيد الوزير وضع اطار قانوني لهدا التسيب الحاصل ونفس الشيء بالنسبة للمختبرات الخاصة بكوفيد، منهم من يطلب 800 درهم.
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