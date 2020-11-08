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كُتّاب وآراء
أخنوش وإشراك الشباب
الأحد 08 نونبر 2020 - 16:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (77)
1 - المراهنة على الشباب... الأحد 08 نونبر 2020 - 16:28
يا سيدي ، المراهنة على الشباب ......نعم...
لكن من أجل ماذا تراهنون عليهم؟؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي توضيحه لشباب اليوم.......في الظروف الحالية الشباب محتاج أولا وقبل كل شيئ إلى إخراجه من البطالة ليعيش حياة كريمة....وبعد ضمان له العيش الكريم الذي يليق به كمواطن مغربي يمكن طرح عليه المشاركة في الأحزاب و الانتخابات وغيرها.
لكن من أجل ماذا تراهنون عليهم؟؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي توضيحه لشباب اليوم.......في الظروف الحالية الشباب محتاج أولا وقبل كل شيئ إلى إخراجه من البطالة ليعيش حياة كريمة....وبعد ضمان له العيش الكريم الذي يليق به كمواطن مغربي يمكن طرح عليه المشاركة في الأحزاب و الانتخابات وغيرها.
2 - احمد الأحد 08 نونبر 2020 - 16:40
حضرة معالي السيد اخنوش يحس بمشاكل شريحة واسعة من اغنياء المغرب
عـــــــــــــــاش الزعــــــيـــــــم ﺍﻟﻤـــﻔﺪﻯ
عـــــــــــــــاش الزعــــــيـــــــم ﺍﻟﻤـــﻔﺪﻯ
3 - محمدين الأحد 08 نونبر 2020 - 16:47
أخنوش هو على رأس وزارة تجمع البحر والبر والسماء ويتكلم كأنه في المعارضة.. إذا لم يطبق مفاهيمه حول الشباب في هذه الوزارة الأهم ماذا سننتظر منه مسقبلا أم أن العمل يكون فقط عندما يكون الشخص رئيسا للحكومة.. الواضح أن برنامجك لن يفيد في شيء لأنك تملك المال وتريد من رئاسة الحكومة أن تكمل كاريزما الرجل الناجح وأنت أبعد عن ذلك بعد السماء والأرض والبحر التي تمثلها وزارتك
4 - outaarabtlhoucine الأحد 08 نونبر 2020 - 16:47
نعم خطاب يستحق الانصات لكين يالسي عزيز المشكلة كيف يمكن إقناع شباب اليوم بالأنخراط في العمل السياسي وهو لايتيق بالسياسين ماهي الضمنات التي اعتموها لهدا الشباب حتى لايكون كبش فداء مرة أخرى
5 - عبدالصمد الأحد 08 نونبر 2020 - 17:06
شكرااا حزب التجمع لانه فعلا نحن بحاجة الى شباب يعمل، يكد و يتعب.. شباب كلهم حماس و طموح و ايجابية
6 - ghizlane الأحد 08 نونبر 2020 - 17:06
الاحرار راهن على الشباب منذ اليوم الاول الذي جاءت فيه القيادة الجديدة
7 - asma الأحد 08 نونبر 2020 - 17:06
حزب الاحرار يمارس السياسة من منضور جديد و يرقى لطموح المواطن والعيش الكريم لكل المغاربة
8 - نويسري الأحد 08 نونبر 2020 - 17:07
حقيقة ترفع القبعة لهذا الحزب الذي يزاوج بين القول والفعل، يدعم الشباب بالافعال وليس فقط بالشعارات
9 - برااهيم الأحد 08 نونبر 2020 - 17:07
الشباب التجمعي يجمع خيرة الشباب المغربي ذكوراً و إناثاً في جميع أنحاء المغرب شمالاً و جنوباً شرقاً و غرباً.
10 - hafssa الأحد 08 نونبر 2020 - 17:07
يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد الذي يشتغل في ايجاد الحلول الممكنة لمستقبل افضل لي الشباب المغربي
11 - oulid الأحد 08 نونبر 2020 - 17:07
حزب الأحرار دائما حاضر و بقوة ويناضل من أجل مستقبل أفضل لشباب
12 - Mouna الأحد 08 نونبر 2020 - 17:07
حقيقة ترفع القبعة لهذا الحزب الذي يزاوج بين القول والفعل، يدعم الشباب بالافعال وليس فقط بالشعارات
13 - mariam الأحد 08 نونبر 2020 - 17:07
حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته بارز في الميدان و بقوة و يزيد تألقا بشبابه الكفؤ
14 - iman الأحد 08 نونبر 2020 - 17:07
حزب الاحرار حزب طموح و يعمل بجد ويختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم و دائما يتبت ان مصلحة الوطن من اولوياته
15 - radia الأحد 08 نونبر 2020 - 17:07
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر المغا ربة لانه اعطى للمرأة مكانة سياسية متميزة
16 - saliou الأحد 08 نونبر 2020 - 17:07
حزب التجمع وضع ثقته في الشباب وهذا هو المطلوب مستقبلا
17 - حمزة الروداني الأحد 08 نونبر 2020 - 17:07
دعم حزب التجمع الوطني للأحرار للتمثيلية الشبابية و النسائية هو تجديد للديمقراطية و إعطاء صوت للشباب و للنساء في صنع القرار السياسي هو حافز و تشجيع على المشاركة السياسية
18 - visiteur الأحد 08 نونبر 2020 - 17:07
العمل و المعقول ليس مجرد شعار بل هو طريقة حياة بالنسبة للتجمع الوطني للاحرار
19 - Khadija الأحد 08 نونبر 2020 - 17:07
الأحرار حزب يستحق الاحترام لأنه اعطى للمرأة مكانة متميزة ودافع عن حقها في التمثيلية والحضور السياسي والانتخابي
20 - simo الأحد 08 نونبر 2020 - 17:07
حزب الأحرار حزب المستقبل لأننا نشهد في هذا الحزب دينامية كييرة لتأطير الشباب و المرأة و إعطائها القيمة التي تستحقها
21 - زوهير الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
حزب اللأحرار سيحقق نجاحا فريدا في الانتخابات القادمة بمشاركة الشباب و ثقتهم شكراا لحزب التجمع على ثقتهم في الشباب
22 - halima الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
انا افتخر بهذا الحزب الذي أعطى الشباب قيمة لم يعطيها بديل و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن حزب التجمع الوطني للأحرار حزب القول و الفعل
23 - حاج الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
الشبيبة التجمعية قادمة بقوة من أجل خدمة القضايا الكبرى للوطن، وفق برنامج واضح المعالم وحزب التجمع اعطى فرصة ذهبية للشباب
24 - sana الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق كل التسجيع هو امل الشباب ومستقبله
25 - Houda الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
26 - amin الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
التجمع الوطني للأحرار حزب المستقبل,يناضل من اجل العيش الكريم و مستقبل زاهر لي الشباب المغربي
27 - dalila الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
انشاء الله حزب التجمع غادي افوز ف 2021 و الشباب غيقول الكلمة ديالو ان شاء الله
28 - visiteur الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
حزب التجمع الوطني للاحرار يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة.
29 - هشام الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
يجب التنويه بعمل حزب التجمع الوطني للأحرار في دعم الشباب و النساء و تشجعيهم على الانخراط في العمل السياسي و هذا ان دل على شيء فإنما يدل على الثقة التي يضعها هذا الحزب في الشباب و النساء في صنع القرار السياسي و كذا لتعزيز الديمقراطية و التمثيلية الحقة
30 - salma الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
هذا الحزب ملئ بالطاقات الشبابية التي تزيده نورا و تألقا يوما بعد يوم
31 - safae الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
حزب الاحرار حزب طموح و يواصل مساره بالعزيمة و الإسرار... لنا كامل الثقة في ان هذا الحزب هو البديل لمستقبل زاهر
32 - ali الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
بالتوفيق للشباب والنساء الحمامة انتم امل المغاربة ومفخرتنا
33 - Wafa الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه
34 - سامية الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
حزب الاحرار حزب الشباب و التنظيمات القوية و التي تعمل وفق خطة عمل واضحة و جيدة و شفافة و يعطي الفرص لطاقاته الشابة في خوض غمار الانتخابات كتمرين سياسي لتمرس في السياسة حزب احرار حزب الخدمة و المعقول
35 - visiteur الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
حزب التجمع الوطني للاحرار معروف بالعمل والاصلاح و ارادته القوية للعيش الكريم، المزيد من الانتصار والعمل الجيد لهذا الحزب
36 - najla الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
نحن نهنئ حزب التجمع الوطني للأحرار على تألقه كما لا ننسى الشكر الجزيل لكونه الحزب الوحيد المحتضن بأفكار الشباب و المؤمن بقدراتهم
37 - hamid الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
يعتب حزب التجمع الوطني للأحرار من بين الاحزاب المميزة كونه يعطي الشباب مكانته التي يستحقها
38 - faty الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
الشبيبة التجمعية أمل الشباب وأبناء الغد فلا الازدواجية ونعم لاغاراس اغاراس بالتوفيق للشباب وأبناء الحمامة ومزيدا من العطاء
39 - سهيل الأحد 08 نونبر 2020 - 17:08
المشاركة السياسية هي أساس الديمقراطية والتعبير الواضح عن مبدأ سيادة الشعب وتقضى المشاركة السياسية وجود شباب و نساء لأنهم الاكثر اهتمام بالشأن العام و دعم حزب التجمع الوطني للاحرار و الشباب و النساء لانخراط في العمل السياسي ما هو الا دليل على نية هذه الحزب في الاصلاح و اعترف بامكانية الشباب و النساء في صنع القرار السياسي
40 - Tasnim الأحد 08 نونبر 2020 - 17:09
حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم
41 - visiteur الأحد 08 نونبر 2020 - 17:09
المغرب محتاج ناس جدين و عمليين تيبغيو بلادهم و تيبغيو الخير للناس المغاربة كحزب التجمع الوطني للاحرار
42 - mojmed الأحد 08 نونبر 2020 - 17:09
سر نجاح حزب التجمع الوطني للاحرار هو الاشتغال مع المراة والشباب وباستراتيجيات جديدة
43 - منى الأحد 08 نونبر 2020 - 17:09
الشبيبة التجمعية قادمة بقوة من أجل خدمة القضايا الكبرى للوطن، وفق برنامج واضح المعالم وحزب التجمع اعطى فرصة ذهبية للشباب
44 - jalila الأحد 08 نونبر 2020 - 17:09
الخروج من النمطية هي سمة الفترة الحالية للاحرار و الشبيبة والمرأة هم مستقبل الأمة والاشتغال معهم سر نجاح الحزب
45 - jamal الأحد 08 نونبر 2020 - 17:09
قوة حزب التجمع الوطني للاحرار تكمن في اهتمامه بالشباب ي يجعله دائما في صلب اهتماماته و أولوياته
46 - laila الأحد 08 نونبر 2020 - 17:09
جاء حزب التجمع الوطني للأحرار بمنظور جديد مغاير على منظومات و استراتيجيات الأحزاب العشوائية، ف لحزب التجمع الوطني للأحرار أعمدة كلها شباب
47 - عبد الغفور الأحد 08 نونبر 2020 - 17:09
من خلال تتبعي للأحزاب السياسية في المغرب أرى أن حزب الأحرار دائم يتفاعل بشكل كبير و مستمر مع جميع قضايا الوطن و المواطن و هذا يجعله يستحق قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة و نتمنى له كل التوفيق
48 - Medo الأحد 08 نونبر 2020 - 17:09
اصبح حزب التجمع الوطني للأحرار يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة
49 - visiteur الأحد 08 نونبر 2020 - 17:09
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
50 - safa الأحد 08 نونبر 2020 - 17:09
اتمنى لكم التوفيق يا حزب الحمامة رمز السلام والسلم ، لنا فيكم الثقة الكاملة وليس لكم البديل ديما اغاراس اغاراس
51 - sohail الأحد 08 نونبر 2020 - 17:09
اتمنى لكم التوفيق أيها التجمعيون فانا لا أرى البديل في الساحة السياسية سوى حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه الحزب الذي يجمع خيرة الكفاءات الشباب الوطنية القادرة بالنهوض بالأوضاع المزرية ببلدنا.
52 - amine الأحد 08 نونبر 2020 - 17:09
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الطاقات و الكفاءات الشبابية و هاهو ذا يتألق كعادته لكون الحزب يضع ثقته في شباب اليوم
53 - nidal الأحد 08 نونبر 2020 - 17:09
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب قوي بقياداته حزب ذو استراتيجية محكمة للقضاء على الفقر والبطالة فمزيدا من التوفيق لهذا الحزب
54 - Amal الأحد 08 نونبر 2020 - 17:09
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
55 - med الأحد 08 نونبر 2020 - 17:10
حزب الاحرار من بين الاحزاب لي دافع على حقوق المراة او عاطيها قيمة او مكانة متميزة
56 - ايوب المسفيوي الأحد 08 نونبر 2020 - 17:10
حزب الاحرار يستحق التشجيع و اعطاه فرصة لأنه هو الحزب الوحيد الذي اره قادر على الاصلاح و التغيير الحقيقي الذي يطمع اليه المواطن المغربي
58 - nassim الأحد 08 نونبر 2020 - 17:10
شخصيا ارفع قبعتي لهذا الحزب الذي يؤمن بقدرات شبابه و يتيح له الفرص في الاندماج في عالم السياسة بكل أريحية
59 - samira الأحد 08 نونبر 2020 - 17:10
نحيكم يا حزب التجمع الوطني للاحرار على المجهودات الجبارة التي تقومون به وعلى اعمالكم الخيرية في هذه الازمة نشكركم على حسن التعامل
60 - asmae الأحد 08 نونبر 2020 - 17:10
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة و وضعه الشباب و المرأة ضمن اولوياته
61 - laila الأحد 08 نونبر 2020 - 17:10
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الكفاءات و الطاقات ينصت لهموم الشعب و يبحت و يقترح حلول معقولة للرقي بالمستوى المعيشي
62 - hamza الأحد 08 نونبر 2020 - 17:10
فعلا كنشكرو حزب التجمع الوطني للأحرار على الثقة ديالو المستمرة فالشباب،نتمنى لكم كل التوفيق
63 - سعيد الأحد 08 نونبر 2020 - 17:10
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن
64 - visiteur الأحد 08 نونبر 2020 - 17:10
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
65 - naima الأحد 08 نونبر 2020 - 17:10
شكرا يا شباب الاحرار على المبادرات و الخدمات التى اصدرتموها في هده الجائحة شكرا على تعاونكم وسنادكم لنا
66 - ayoub الأحد 08 نونبر 2020 - 17:10
الدينامية التي يعرفها حزب التجمع لا تخفى على أحد و الاستراتيجية التي تبناها يطبقها على احسن وجه هذا هو العمل و المعقول ليس مجرد شعارات
67 - youssef الأحد 08 نونبر 2020 - 17:10
هنيئا لكم بهذا التألق فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الثمرات اللي زرعتوها ها انتم دابا كتحصدوا فيها
68 - visiteur الأحد 08 نونبر 2020 - 17:11
Le Parti RNI, le parti des compétences juvéniles et des énergies infinies, a également donné un statut aux femmes. Elles méritent le respect et lèvent le chapeau
69 - محمد الأحد 08 نونبر 2020 - 17:11
حزب الاحرار في الآونة أصبح هو الحزب الأكثر اشتغالا و بفضل القيادة الجديد استطاع أن ينتقل حزب الحمامة من العمل الموسمي ( من الانتخابات الى الانتخابات ) الى العمل اليومي حيث نلاحظ أن هيأته الموازية و على رأسها منظمة الشبيبة أنها دائما تتفاعل مع جميع القضايا و بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق أن يكون على رأس الحكومة المقبلة
70 - safa الأحد 08 نونبر 2020 - 17:11
العمل و المعقول شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اثبت ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
71 - visiteur الأحد 08 نونبر 2020 - 17:11
Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions ... et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n'a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable
72 - visiteur الأحد 08 نونبر 2020 - 17:11
Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis
73 - توااا٨اب الأحد 08 نونبر 2020 - 17:11
قليلة هي الأحزاب السياسية التي تدافع على وجود الشباب في مراكز القرار.
74 - chouaib الأحد 08 نونبر 2020 - 17:11
حزب التجمع الوطني للأحرار لطالما كان مساندا لجميع فئات المجتمع و الشباب خاصة فهذا الحزب متغلغل بطاقاته الشابة و المجِدَّة
75 - عادل الأحد 08 نونبر 2020 - 17:11
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي ففي الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب الأخرى عن تقديم الحلول والبديل هذا الحزب قدم مشروعا متكاملا على طاولة رئيس الحكومة ولم يتبقى سوى استحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع
76 - visiteur الأحد 08 نونبر 2020 - 17:11
فعلا لم نرى من حزب الاحرار الجد و العمل .. حزب نزيه بكل المقاايس يستحق الاحترام
77 - malika الأحد 08 نونبر 2020 - 17:12
نتمنى لحزب التجمع الوطني للأحرار كل التوفيق والنجاح، فنحن نشجع بدورنا الشباب المغربي لان له قدرات يجب تشجيعها
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