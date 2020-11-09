24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/11/2020
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:51
|13:16
|16:07
|18:32
|19:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- السفر في زمن كورونا
- الركلاوي: "خطاب المسيرة" يُترجم النهضة التنموية للأقاليم الجنوبية
- إطلاق نار بمطار عسكري يسقط قتلى في روسيا
- بنك فرنسا: الإغلاق سيلحق أضرارا أقل بالاقتصاد
- هل ينجح دونالد ترامب في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
هل ينجح دونالد ترامب في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ (5.00)
لودريان: فرنسا تحترم الدين الإسلامي وترفض إغلاق معبر الكركرات (5.00)
الوزاني .. من "احتجاجات اللطيف" إلى زعامة "الشورى والاستقلال" (5.00)
- رصيف الصحافة: الجنسية الأمريكية تجلب انتقادات للأمير مولاي هشام - (91)
- المضاربة تدفع مصحات إلى مضاعفة كلفة "علاج كورونا" 4 مرات - (69)
- حضور تراث اليهود في مقرر دراسي يشهد على "الاستثناء المغربي" - (65)
- هل تتأثر علاقات الرباط وواشنطن بوصول بايدن إلى البيت الأبيض؟ - (56)
- لودريان: فرنسا تحترم الدين الإسلامي وترفض إغلاق معبر الكركرات - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تهميش حي في البيضاء
الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Naima الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:39
حقيقة مثل هذه المشاكل أو غيرها يعاني منها العدييييد من الأحياء في مدينة الدار البيضاء كما تعاني منها مدن أخرى.
غير الله يستر أصافي.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
غير الله يستر أصافي.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2 - h.rabia الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:53
كلام جميل ومعقول
العيش الكريم حق لكل مواطن
العيش الكريم حق لكل مواطن
3 - سمير الدباغ الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:53
بالنسبة للخلافات فجل الساكنة تطالب بوصولها الي دلك الحي ولكن بالمقابل لا احد يريد تاديت التذكرة والشركة تتكبد خسائر كبيرة دالك إلي جانب تكسير الزجاج مرارا وتكرارا
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3