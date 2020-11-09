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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | صوت وصورة | تهميش حي في البيضاء

تهميش حي في البيضاء

الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Naima الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:39
حقيقة مثل هذه المشاكل أو غيرها يعاني منها العدييييد من الأحياء في مدينة الدار البيضاء كما تعاني منها مدن أخرى.
غير الله يستر أصافي.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
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2 - h.rabia الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:53
كلام جميل ومعقول

العيش الكريم حق لكل مواطن
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3 - سمير الدباغ الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:53
بالنسبة للخلافات فجل الساكنة تطالب بوصولها الي دلك الحي ولكن بالمقابل لا احد يريد تاديت التذكرة والشركة تتكبد خسائر كبيرة دالك إلي جانب تكسير الزجاج مرارا وتكرارا
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