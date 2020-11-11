24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/11/2020
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:53
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- تفاقم الحالة الوبائية يسائل "سيناريوهات" وزارة التربية الوطنية
- مع ساكنة آيت العربي
- مستشارو الرئيس بايدن .. مفتاح مستقبل علاقات المغرب وأمريكا
- "أسعار صاروخية" ترافق خدمات تجهيزات الإنعاش الطبية في المنازل
- آيت الطالب يتعاقد مع المصحات لعلاج أطقم طبية مصابة بـ"كورونا"
- رصاص مقدم شرطة يردي مسلّحا بسيفَين في تمارة - (164)
- المغرب ينوع مصادر لقاح كورونا بعد الانخراط في التجارب السريرية - (80)
- مشروع "مالية 2021" يعلن التصفية الفعلية لمعاشات البرلمانيين - (80)
- "أسعار صاروخية" ترافق خدمات تجهيزات الإنعاش الطبية في المنازل - (78)
- رصيف الصحافة: التلقيح ضد كورونا ينطلق بالمغرب في نهاية دجنبر - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
باشا .. التواصل والتطرف
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:43